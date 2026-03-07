José María Giménez salva vida de paloma; aficionados lo reconocen

Atlético de Madrid venció 3-2 a Real Sociedad en la Jornada 27 de LaLiga y, a pesar de que Obed Vargas se mantuvo en la banca, uno de los detalles que llamó mayormente la atención de los aficionados fue el rescate de José María Giménez a una paloma, salvándola de cualquier inconveniente sobre el terreno de juego.

Tras su clasificación a la Final de la Copa del Rey, Atlético de Madrid se plantó de nueva cuenta en el Estadio Riyadh Air Metropolitano para recibir a los de Anoeta en un encuentro que se repetirá a mediados de abril para conocer al nuevo monarca de la Copa de Su Majestad.

Con goles tempraneros por parte de ambos conjuntos, y respuestas inmediatas en la segunda mitad para el 2-2 parcial, Nicolás González apareció sobre los minutos finales para que Atlético de Madrid sumara 3 puntos de manera agónica y asegurara su tercer sitio en una temporada de LaLiga donde Real Madrid intenta pisar los talones del Barcelona.

Sin embargo, lo que no estaba en el script fue lo que sucedería durante un cobro de tiro de esquina, donde una paloma se hizo presente en el terreno de juego, causando impacto en los espectadores y llamando la atención de los propios jugadores, quienes frenaron momentáneamente el compromiso para que José María Giménez se dirigiera a salvar la vida del ave.

Tomándola con delicadeza y dirigiéndose a las afueras del terreno de juego para salvaguardarla, el defensor regresó para completar el resultado, mismo que favorecería a los Colchoneros. Los aficionados no lo tomaron como un tema menor y aplaudieron al defensor que busca jugar una nueva Copa del Mundo con Uruguay este mismo verano.

Atlético de Madrid no descansará de más, ya que el martes 10 de marzo recibirá en su feudo al Tottenham, encuentro correspondiente a los Octavos de Final de ida por la Champions League, certamen que los madrileños intentarán conquistar por primera vez en su historia.

BFG