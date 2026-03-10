Pittsburgh Steelers firman al corredor Rico Dowdle: Detalles del contrato y su rol en la NFL

Los Pittsburgh Steelers decidieron reforzar su ofensiva terrestre con uno de los corredores que más sorprendieron la temporada pasada en la NFL. La franquicia firmó al running back Rico Dowdle con un contrato de dos años y 12.25 millones de dólares, apostando por un jugador que viene de consolidarse como uno de los corredores más productivos de la liga.

Dowdle llega a Pittsburgh después de una campaña destacada con los Carolina Panthers, equipo con el que se convirtió en el líder del ataque terrestre al registrar 1,076 yardas por tierra en 236 acarreos y seis touchdowns, números que lo colocaron entre los corredores más consistentes de la temporada. Su promedio de 4.6 yardas por acarreo confirmó su capacidad para mover las cadenas y convertirse en una pieza confiable dentro del backfield.

La explosión del corredor de 27 años fue especialmente significativa, porque durante buena parte de su carrera tuvo un papel secundario. Dowdle llegó a la NFL como jugador no seleccionado en el draft con los Dallas Cowboys en 2020, con los que pasó varias temporadas como alternativa detrás de figuras como Ezekiel Elliott y Tony Pollard antes de encontrar su oportunidad real de protagonismo.

Tras su paso por Dallas, el corredor encontró una nueva oportunidad en Carolina, donde su rendimiento terminó por cambiar la narrativa de su trayectoria. En algunos partidos firmó actuaciones explosivas, incluido un encuentro ante su exequipo en el que acumuló 183 yardas por tierra y 239 totales, una de las mejores actuaciones ofensivas de la franquicia en los últimos años.

Ese rendimiento fue suficiente para que los Steelers lo vieran como una pieza capaz de fortalecer su ofensiva. El acuerdo con Pittsburgh le garantiza un promedio anual superior a seis millones de dólares, reflejo de la confianza del equipo en que puede replicar su producción en una ofensiva que históricamente ha dependido de un ataque terrestre dominante.

Para Dowdle, el movimiento también representa la posibilidad de estabilizar su carrera en la NFL después de varios años buscando consolidarse. Tras haber pasado de suplente en Dallas a revelación en Carolina, ahora llega a Pittsburgh con la misión de convertirse en un corredor regular dentro de una franquicia acostumbrada a producir grandes nombres en esa posición.

Si logra repetir el nivel mostrado la temporada pasada, Dowdle podría finalmente transformar una carrera llena de altibajos en una historia de consolidación dentro de la liga.