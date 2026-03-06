Obed Vargas ante otra prueba con el Atlético. ¿Minutos clave ante la Real Sociedad rumbo al Mundial?

El eco de los cánticos en el Metropolitano resuenan por la lucha en la parte alta de la tabla, pero el aficionado mexicano cada partido del Atlético de Madrid en esta temporada 2025-2026 tiene en mente a Obed Vargas. El mediocampista, convocado entre los 24 futbolistas para el duelo contra la Real Sociedad, se prepara con el equipo colchonero para la Jornada 27 de La Liga.

Si los entrenamientos con ciertos técnicos suponen cursos superiores, hacerlo bajo las órdenes de Diego Simeone supone una maestría de intensidad y táctica. Para Obed Vargas, esta experiencia temprana tiene como objetivo representar a México en el Mundial 2026. Por lo demás, en la previa del duelo del Atleti ante el conjunto txuri-urdin, el técnico argentino ha señalado que la rotación y la frescura física serán vitales.

Vargas es una pieza que el Cholo lanza al campo cuando necesita equilibrio y salida limpia. Ante la Real Sociedad, un equipo que suele disputar la posesión en el mediocampo, la presencia del mexicano podría ser la llave para desatascar el juego interior del Atlético.

Desde su llegada al equipo de la capital española, Obed Vargas ha comenzado su proceso de adaptación bajo esa disciplina de hierro de Simeone. Aunque su rol ha sido principalmente el de un revulsivo estratégico, los números retratan a un jugador joven que no desperdicia un solo segundo en el campo.

" Los citados para el encuentro ante la Real Sociedad", posteó el Atlético. X: @Atleti

Vargas ha visto acción en tres partidos, con 65 minutos de juego en total y una efectividad del 88% de pases. En ese desempeño destaca por su capacidad en la recuperación de balones. Con el encuentro ante la Real Sociedad en puerta, se espera que Vargas pueda superar la barrera de los 100 minutos con la camiseta rojiblanca

La afición mexicana espera ver al joven talento sumar al menos media hora de juego que le permita seguir demostrando por qué es una figura para el futuro (y presente) del Tricolor. El camino al Mundial 2026 se construye partido a partido, y para Obed Vargas el Metropolitano es el escenario ideal para mostrarse.

¿Dónde ver a Obed Vargas y al Atlético Madrid contra la Real Sociedad 2026?