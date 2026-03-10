Pánico en vivo: Alarma de misiles interrumpe programa de la Champions en Qatar 

La situación en el Medio Oriente sigue en estado de alerta y ni siquiera los comentaristas de la Liga de Campeones de la UEFA se salvan de los ataques aéreos que provienen desde Irán, países que ha decidido dirigir su estrategia a los aliados de Estados Unidos en la zona de los Emiratos.

Una imagen en redes sociales se está volviendo viral. La transmisión de la televisora beIN Sports después de la jornada de la Champions de este martes se vio alterada cuando los presentadores escucharon la alerta de prevención por un posible ataque. El programa estaba haciendo un resumen de los partidos de octavos de final de este día, fue en ese momento cuando el teléfono de uno de los presentadores lanzó la alarma. En un inicio se ignoró, pero de nueva cuenta el dispositivo reprodujo la alerta que parecía estar relacionada con un nuevo ataque.

BeIn Sports es una televisora con capital de Qatar que ha ido extendiendo su presencia a nivel mundial. En su país cuenta con los derechos deportivos de las principales ligas de futbol.

El Ministro de Defensa de Qatar anunció a las 9:52 de la noche del martes 10 de marzo que lograron interceptar un ataque de misiles que tenía como objetivo el país. La alerta fue enviada a los dispositivos de la gente a las 09:42 de la noche, mientras que los misiles fueron eliminados a las 09:58.

La situación en Medio Oriente tiene diversas implicaciones en el deporte. Por un lado, la selección de Irak ha pedido postergar el repechaje ante la imposibilidad de reunir al equipo, mientras que la Fórmula 1 analiza eliminar las carreras de Bahréin y Arabia Saudita del calendario por los riesgos en la zona y el cierre del espacio aéreo.