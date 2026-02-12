Víctor Dávila lanza dardo a las Chivas: "En los últimos años hemos dominado la liga"

Ya viene el Clásico Nacional, y Víctor Dávila le prende una mecha. A decir del atacante chileno, las Chivas tienen los resultados en semanas recientes, pero el América ha marcado una época en la Liga MX que en el Rebaño Sagrado, ni en sueños.

Si bien, puede que algún otro resultado haya sido a favor de Chivas, en los últimos años hemos dominado la liga, así que creo que sentirnos por debajo de ellos es muy difícil en este momento”, respondió Dávila sobre el presente que viven ambos equipos a propósito de la cita que roba los focos del futbol mexicano.

Entendemos que el partido es importante por ser un Clásico, entendemos que es un partido de liga y sabemos que lo más importante se viene a final de temporada. Esperamos sumar de tres, seguir en racha y escalar en la tabla, pensando que lo más importante es al final”, señaló.

Cambio de escenario

El América derrotó con un global de 2-1 al Olimpia hondureño, con lo que avanzó a los octavos de final de la Concachampions. Sin embargo, durante el duelo de vuelta el respetable lanzó abucheos en el Estadio Azulcrema.

Al respecto, Dávila señaló que lo importante era conseguir clasificación a la siguiente ronda del certamen. En ese sentido, qué mejor que jugar contra el Rebaño Sagrado para que el América se reconcilie con su afición.

Este sábado, las Chivas reciben al América en el Estadio Akron. El Guadalajara llega al Clásico Nacional con cinco triunfos en igual número de jornadas: 15 puntos que lo mantienen en la cima del certamen. Las Águilas, en cambio, registran ocho unidades.

Una nueva oportunidad para Dávila

En la pasada ventaja de contrataciones, Víctor Dávila estaba entre los candidatos a salir del América, pero ahora asume el reto de enfrentar un nuevo clásico de clásicos.

Llegó al equipo de Coapa con cartel de delantero probado y con la misión de aportar vértigo y gol. Y sí, el chileno tiene en la movilidad, el cambio de ritmo y el disparo de media distancia sus principales argumentos.

En México encontró su versión óptima primero con el Necaxa, donde se convirtió en un atacante incisivo por izquierda, después con el Pachuca y, sobre todo, con el León, equipo con el que firmó sus torneos más productivos en cuanto a goles y regularidad, superando la decena de anotaciones en un mismo campeonato y asumiendo responsabilidades como referente ofensivo.

Su llegada al América respondió al hecho de incorporar a un futbolista en plenitud, con recorrido internacional, incluida la selección chilena, y conocimiento del medio local. Como crema colaboró a obtener el título del Torneo Apertura 2024.