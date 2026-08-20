Aston Martin F1 vende participación al dueño de los New York Jets y exembajador de EE. UU.

La escudería Aston Martin F1 oficializó la venta de una participación accionaria minoritaria al empresario multimillonario estadunidense Robert Wood "Woody" Johnson, heredero del imperio Johnson & Johnson, propietario de los New York Jets en la NFL y accionista del Crystal Palace en la Premier League.

El inversionista, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos en el Reino Unido entre 2017 y 2021 bajo la administración de Donald Trump, asumirá de inmediato el cargo de vicepresidente en la junta directiva del equipo de Silverstone.

Aunque la transacción no implicará funciones en la gestión operativa diaria, la estructura de control seguirá bajo el mando de Lawrence Stroll como presidente ejecutivo.

Estoy extremadamente feliz de dar la bienvenida a Woody a la familia Aston Martin. Su experiencia, pasión e inversión fortalecen aún más nuestra posición a medida que entramos en la siguiente fase de nuestro viaje competitivo", destacó el magnate canadiense Lawrence Stroll en un comunicado de prensa.

El objetivo comercial de Aston Martin en Estados Unidos

La incorporación de Johnson busca acelerar el crecimiento comercial de la escudería en el mercado estadunidense, una región estratégica para la Fórmula 1 que actualmente cuenta con tres Grandes Premios en el calendario. La llegada del empresario promete abrir nuevas oportunidades de patrocinio cruzado entre la NFL, el futbol europeo y el automovilismo.

"Durante mi etapa como embajador de Estados Unidos en el Reino Unido, desarrollé un profundo aprecio por la rica historia de Aston Martin, así como por la visión estratégica y el espíritu emprendedor de Lawrence Stroll”.

“Estoy emocionado de asociarme con él y contribuir al desarrollo continuo del equipo, con la ambición de construir una organización capaz de competir al más alto nivel del deporte", concluyó Woody Johnson.

El equipo mantiene sus dudas sobre su alineación 2027. Todo apunta a una renovación con Fernando Alonso, mientras que Lance Stroll, hijo del accionista mayoritario, se mantendría una temporada más a pesar de la falta de resultados.