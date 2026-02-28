Real Madrid ya sabe el tiempo que Kylian Mbappé estará de baja; asumen que se perderá duelos vitales

El Real Madrid ya ha interiorizado la realidad: Kylian Mbappé estará fuera de los terrenos de juego durante tres semanas debido a una lesión en la rodilla izquierda. Así lo confirmó el club en fuentes cercanas reveladas en directo por el periodista Javier Herráez en Carrusel Deportivo de la Cadena SER.

El francés, pilar indiscutible del ataque madridista desde su llegada, sufre un problema que obliga al equipo a reorganizar su planificación inmediata. El conjunto blanco ha marcado en el calendario la fecha clave: el martes 17 de marzo, día de la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Manchester City. Ese es el objetivo de recuperación realista que maneja el cuerpo médico y técnico, siempre que la evolución sea favorable.

Lo más preocupante para los aficionados merengues es que Mbappé se perderá con casi total seguridad el partido de ida contra los citizens, un duelo de altísimo voltaje que definirá gran parte del camino europeo del Madrid en esta temporada 2025-2026.

Mbappé se perdió el más reciente de los partidos de los blancos, en la vuelta de la serie de playoffs de la Champions League ante el Benfica. Fue descartado horas antes por el estratega Álvaro Arbeloa, quien ya se hacía a la idea de perder por un tiempo prolongado al estelar delantero francés.

¿Cuántos goles lleva Mbappé esta temporada?

La baja de Mbappé es un sensible golpe para los merengues, pues significa la ausencia de su mejor goleador y uno de los más destacados delanteros del continente.

Mbappé ha jugado hasta el momento 33 partidos de la temporada, en los que ha marcado 38 goles y dado cinco asistencias. En LaLiga lidera la tabla del Pichichi con 23 goles en el mismo número de jornadas, mientras que en la Champions ha aportado 13 dianas a la causa madridista.

¿Qué partidos se perderá Mbappé por su lesión de rodilla?

Los partidos que ya están descontados que el astro francés no estará en el once ni en la banca merengue son los del torneo local ante el Getafe (lunes 2 de marzo), Celta de Vigo (viernes 6 de marzo) y Elche (sábado 14 de marzo), además de la ida en el Santiago Bernabéu de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City (miércoles 11 de marzo).