Mundial 2026: ¡A Messi le perdonaron la tarjeta roja!

El partido entre Argentina y Argelia por el Grupo J del Mundial 2026 dejó una imagen que encapsula la figura de Lionel Messi: un astro capaz de iluminar el juego con dos goles magistrales, pero también de protagonizar momentos que incendian el debate global. La balanza se inclinó peligrosamente cuando el capitán albiceleste se vio envuelto en una acción que dejó a todo el estadio en vilo.

Una secuencia que muestra el impacto de Messi. Captura DAZN

En una disputa por la posesión en la salida argelina, Messi se lanzó con determinación hacia el defensor Aissa Mandi. Sin embargo, la intención de robar el esférico derivó en un contacto de alta tensión: el argentino impactó con los tachones sobre la pantorrilla de su rival. El grito de dolor de Mandi resonó en el campo y la banca de Argelia estalló en reclamos inmediatos, exigiendo una sanción que parecía inevitable.

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El silbante polaco Szymon Marciniak, quien se encontraba cerca de la jugada, optó por una resolución que ha abierto una grieta en la opinión pública. Bajo su criterio, la entrada no tuvo la intención de agredir ni de golpear deliberadamente; fue catalogada como un "lance propio del juego", un accidente natural derivado de la intensidad en la disputa por el balón. Para el cuerpo arbitral, el contacto, aunque duro, no alcanzó el umbral necesario para ser tildado de "juego brusco grave" o "conducta violenta".

Messi se disculopa con el argelino Aissa Mandi. Reuters

La ausencia de una tarjeta, ni siquiera una amarilla, fue lo que realmente encendió las alarmas. Pero, ¿por qué el VAR no intervino? El protocolo del videoarbitraje es estricto: sólo actúa en casos de errores claros y manifiestos en goles, penales, tarjetas rojas directas o errores de identidad. Desde la sala del VAR se entendió que la decisión de Marciniak de mantener el juego en marcha estaba dentro del margen interpretativo.

El problema vino después: hasta el minuto 76, Argentina ganaba 3-0 con tres goles de Messi. La buena noiticia para Argelia es que el astro de la Albiceleste salió al 79'.