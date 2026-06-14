Diallo salva a Costa de Marfil y silencia a Ecuador en Philadelphia 

A minutos de que nos fuéramos con el primer empate sin goles en la Copa del Mundo, Amad Diallo no lo permitió y en el minuto 90, le da la victoria a Costa de Marfil (1-0) sobre Ecuador.

Increíble lo que se está viviendo en la jornada de domingo en Estados Unidos, pues muchos encuentros se han definido en los últimos y hoy en Philadelphia no fue la excepción.

Amad Diallo anotó el gol de la victoria para Costa de Marfil REUTERS

Ecuador perdonó y salió derrotado en el Mundial

Aunque la posesión no reflejó el dominio abrumador, Ecuador tuvo las mejores ocasiones de gol ante Costa de Marfil, sin embargo, la falta de contundencia se hizo presente.

La Tri pegó al palo, al menos dos veces, el arquero marfileño tuvo grandes atajadas, pero el gol para ellos nunca cayó.

Por su parte, Costa de Marfil se defendió bien y aunque también tuvo sus oportunidades, no se veía por donde pudieran abrir el marcador.

Pero Los Elefantes nunca bajaron los brazos y volvieron a colgar su arco sin goles, así como en toda la eliminatoria rumbo al Mundial.

En un contragolpe, Singo se fue por toda la banda derecha y mandó una diagonal en el área, donde Diallo solamente conectó y mandó la pelota al fondo de la red, justo en el minuto 90.

Ecuador se complica en el Mundial

La Selección de Ecuador fue una de las mejores en las eliminatorias de la Conmebol, clasificó en el segundo lugar, solamente por debajo de Argentina y ahora, se complican las cosas para clasificar a la ronda de 16vos.

Ahora tendrá que ganar ante Curazao, su siguiente rival, y esperar un empate o victoria entre Alemania vs Costa de Marfil, para jugarse la vida en la última jornada cuando enfrenten a la Die Mannschaft.

Ecuador no pudo ganarle a Costa de Marfil Reuters

Costa de Marfil, una victoria tras 12 años de espera

Costa de Marfil tuvo que esperar 12 años para volver a una Copa del Mundo, la última fue en Brasil 2014.

Su último partido fue ante Grecia el 24 de junio de 2014, donde un penalti de último minuto los dejó fuera de pasar de la Fase de Grupos.

La última victoria de Los Elefantes en un Mundial fue en 2014, cuando le ganaron a la Selección de Japón (2-1) en un partido de su grupo.