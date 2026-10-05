¿Qué árbitros han estado en Liga MX y en la talacha?

César Ramos Palazuelos se unió a los árbitros que dejan el profesionalismo y se dedican a impartir justicia en el llano, ganando cientos de pesos por un solo compromiso en la talacha; el silbante mundialista se une a nombres como Katia Itzel García, Luis Enrique Santander o Adalid Maganda.

Durante el compromiso entre Chivas Impulsora y América Buenavista –celebrado en el Estadio de Zacatepec- César Ramos Palazuelos aprovechó la Fecha FIFA para hacer el viaje a Morelos y ganar 1 millón de pesos por ser el encargado de impartir justicia en este duelo de la talacha.

César Ramos durante partido de la Liga MX. Mexsport

Durante un partido de Liga MX, un árbitro central gana 40 mil pesos por un duelo de Fase Regular, cifra que se modifica para Cuarto Árbitro, abanderados y VAR; en la talacha no hay un sueldo fijo, sin embargo, las cifras pueden ser exponencialmente mayores que en el futbol profesional, motivo principal por el que los silbantes consagrados se arriesgan.

Nombres como Francisco Chacón, Luis Enrique Santander y Katia Itzel García son algunos de los que han resaltado entre los árbitros que cuentan con experiencia en la talacha mientras se encuentran impartiendo justicia en la Liga MX:

Katia Itzel García / a principios de 2025, la silbante mexicana que terminó como mundialista en 2026, estuvo presente en partidos de carácter amateur. Diversos rumores indican que esto se debió a la volatilidad de su sueldo en la Federación Mexicana de Futbol.

Adalid Maganda / una de las grandes polémicas arbitrales en el futbol mexicano fue la destitución del silbante, congelándolo tras revelarse que impartió justicia en un partido de llano, rompiendo con los protocolos sanitarios y, presuntamente, reprobar las pruebas físicas y médicas.

Luis Enrique Santander / días antes de que se jugará la Liguilla del Apertura 2025, cuando El Tribilín fue captado en un partido en el llano, desatando infinidad de críticas debido al riesgo que esto podría representar tanto para él como para la Comisión de Árbitros debido a la experiencia e importancia que suma de cara a la Fiesta Grande.

BFG