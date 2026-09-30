César Ramos Palazuelos arbitrará el clásico de la talacha por un millón de pesos

César Arturo Ramos Palazuelos será el árbitro del llamado “clásico de la talacha” entre Chivas Impulsora y América Buenavista, partido amateur que tendrá una bolsa de un millón de pesos como premio. El encuentro se disputará este sábado 3 de octubre en el Estadio Agustín Coruco Díaz, en Morelos.

El árbitro mexicano, con experiencia mundialista, será el encargado de impartir justicia en uno de los partidos con mayor expectativa dentro del circuito amateur en México. La presencia de Ramos Palazuelos estará vinculada a un encuentro cuyo principal atractivo será el premio económico para el equipo ganador.

Chivas Impulsora y América Buenavista se enfrentan en el Coruco Díaz

El duelo está programado para el 3 de octubre en la cancha del Estadio Agustín Coruco Díaz. Las tribunas del inmueble en Morelos se perfilan para recibir una importante cantidad de aficionados que acudirán a presenciar el enfrentamiento entre dos equipos de los equipos más importantes del ámbito de la “talacha”.

Los planteles están integrados por futbolistas dedicados a este circuito, además de exjugadores profesionales y elementos que tuvieron paso por las fuerzas básicas de clubes profesionales. Esa combinación forma parte de la particularidad del partido que tendrá como recompensa la bolsa de un millón de pesos.

¿Quiénes juegan en Chivas Impulsora y América Buenavista?

Chivas Impulsora contará con Roberto Nurse como entrenador. El panameño, identificado con la Liga de Expansión, estará acompañado por Diego Franco, exjugador de Cruz Azul y con experiencia en el futbol sudafricano. Franco también fue doble campeón con Galácticas del Caribe como entrenador en la Queens League México.

A la plantilla rojiblanca se suma Julio César “Cata” Domínguez, quien cuenta con varios años de experiencia con Cruz Azul y será otro de los nombres conocidos que participarán en el encuentro.

Del otro lado estará América Buenavista, que contará con algunos de los jugadores más reconocidos del circuito de la talacha. Entre ellos aparece César “Chivita” Vallejo.

El conjunto también tendrá a Alexis “Chino” Silva, Diego Martínez y Gustavo “Furby” Guillén. Los tres forman parte del grupo de futbolistas reconocidos dentro de este circuito y buscarán aportar para que América Buenavista consiga el premio.

El encuentro reunirá así a jugadores con distintos recorridos dentro del futbol, desde quienes tuvieron experiencia en estructuras profesionales hasta quienes desarrollaron su trayectoria principalmente en el ámbito amateur.

Con la conducción arbitral de César Arturo Ramos Palazuelos, Chivas Impulsora y América Buenavista disputarán el partido por la bolsa de un millón de pesos este sábado 3 de octubre en el Estadio Agustín Coruco Díaz.