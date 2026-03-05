La árbitra Katia Itzel va contra la violencia y el machismo

La árbitra Katia Itzel es una de las jueces del concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial”, en el que una niña será elegida para presenciar en el primer juego, entre la Selección Mexicana y Sudáfrica en el Estadio CDMX. En su intervención en ‘La Mañanera’, dio un mensaje contra el machismo.

“Debemos sacar la tarjeta roja directa y expulsar a la violencia, a la exclusión y al machismo. A la discriminación no solo del futbol, sino a la de cada espacio de esta gran sociedad, porque juntas y juntos, como un gran equipo, debemos seguir transformando a México en un gran campeón, en una gran campeona”, indicó la árbitra mexicana y también licenciada en Ciencias Polítcas y Administración Pública.

Katia Itzel ha denunciado el acoso y las amenazas que recibe tras sus actuaciones en los partidos de la Liga MX. En una entrevista con el periodista David Faitelson, señaló que no es la única que ha recibido las intimidaciones y consideró que cualquiera puede opinar detrás del anonimato.

“Estoy segura que las jóvenes al enterarse de este gran concurso, derrocharán talento en cada uno de sus videos y que pondrán muy complicada la decisión para una ganadora. Temo pensar que, necesitaremos del VAR para tomar la decisión correcta.

Katia Itzel y Charlyn Corral, son parte de las jueces en el concurso “Representa a México en la Inauguración del Mundial” Mexsport

El futbol es más que un solo deporte, es más que patear un balón y anotar en una red. Es un espacio de liberación corporal, de reconocimiento de libertad, un espacio de infinitas posibilidades para poder soñar, para reconocernos como seres humanos, llenos de fuerza, mujeres y hombres de acción, personas que transformamos nuestro mundo”, mencionó la árbitra con Gafete FIFA desde 2019.

Asimismo, Katia Itzel subrayó que el futbol debe fomentar la diversidad, la igualdad y la equidad, además de ser incluyente y socialmente justo.

“El balón rodará en nuestra cancha llena de historia, cultura y tradicional. Es la oportunidad perfecta para mostrar al mundo la fuerza que tiene México en cada una de sus corazones.

Cada mujer, cada joven y cada niña que participan en el mundo del futbol, representan a nuestras antepasadas, a nuestras abuelas, aquellas que les dijeron que sólo el futbol era para los hombres y vieron esfumarse un sueño sin ni siquiera haber comenzado. Representa a nuestras tías y madres, aquellas que se escapaban de casa para tener el mayor encuentro de amor con una pelota de futbol”, añadió.

¿EN QUÉ CONSISTE EL CONCURSO “REPRESENTA A MÉXICO EN LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL”?

Participan las niñas mexicanas de entre 6 y 12 años. Si resulta ganadora, la Presidenta le regalará su boleto para que pueda disfrutar de la inauguración del Mundial 2026, junto a una persona de mayor edad.

Las participantes deberán registrarse en el sitio “Mundo social”, en el que deberán mandar un video con sus mejores dominadas.

Fecha límite para registrarse: 10 de abril.