Aparecen en el Fan Fest de Pumas las playeras de campeón que jamás pudieron usarse

Lo que hasta hace apenas dos meses era en Pumas un proyecto que parecía integrar a todas las partes de la institución —afición, futbolistas y directiva— terminó en una noche amarga cuando el equipo perdió la final ante Cruz Azul en su propia cancha.

La decepción fue tan grande que el club todavía no logra ponerse completamente de pie. En pleno inicio de la reestructura, las dudas parecen superar a las certezas y la institución enfrenta nuevamente el difícil trabajo de comenzar desde cero.

Con esa intención de renovar ilusiones, la directiva organizó la segunda edición del Pumas Fan Fest en el Estadio Olímpico Universitario, un evento pensado para acercar al equipo con sus seguidores y presentar la nueva indumentaria que acompañará esta etapa.

¿Cómo era la playera conmemorativa de Pumas?



Sin embargo, hubo un detalle que llamó poderosamente la atención: aparecieron playeras conmemorativas de un campeonato que jamás se consiguió y fueron rematadas en apenas 20 pesos.

Parte frontal de las playeras y sudaderas Captura de pantalla

El puesto se encontraba en la ladera que conecta Avenida Revolución con el Estadio Olímpico. Los vendedores explicaron que tenían contemplado comercializar esa mercancía tras la final, pero la derrota cambió los planes y terminaron llevándose las prendas de regreso a casa. El Fan Fest pareció una buena oportunidad para intentar darles salida.

El diseño incluye al frente las imágenes de Efraín Juárez, quien dejó la institución semanas después de la derrota; Keylor Navas y Adalberto "Coco" Carrasquilla, algunos de los rostros más representativos del proyecto. En la parte posterior aparecen los nombres de los futbolistas que estuvieron cerca de conseguir la ansiada octava estrella universitaria.

Los comerciantes sacan las playeras prohibídas

La historia, sin embargo, fue muy distinta a la imaginada. Las playeras nunca pudieron venderse en el momento para el que fueron creadas. Para recuperar algo de la inversión, los comerciantes decidieron liquidarlas en 20 pesos y las sudaderas en 100.

Efraín Juárez incluso se fue de los Pumas teniendo aún contrato tras perder la final Héctor Lopez.

No se agotaron, pero varias sí encontraron dueño. Para algunos aficionados, el recuerdo de una final perdida pesó menos que la oportunidad de llevarse una prenda oficial a precio de ganga.