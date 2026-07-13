¿Dónde ver Francia vs España? Las Semifinales del Mundial 2026
La primera Semifinal de la Copa del Mundo 2026 está cerca. Te decimos por dónde ver el partido entre Francia y España en Dallas
Dos gigantes europeos, favoritos desde el inicio del torneo, chocan en lo que muchos consideran una Final anticipada del Mundial 2026.
Francia, con su poderío físico y estrellas de clase mundial, contra una España que combina experiencia, juventud y un estilo de posesión asfixiante. El ganador dará un paso gigante hacia la gloria en la Final del 19 de julio.
¿Cómo llegan Francia vs España?
Francia arriba como líder del ranking FIFA y con una campaña sólida en el torneo. Los dirigidos por Didier Deschamps han mostrado un equilibrio notable, destacando la forma estelar de Kylian Mbappé, quien ha sido clave en ataque.
Su defensa es rocosa y el mediocampo, con jugadores como Konate, ofrece control y recuperación. Llegan con confianza tras superar cuartos de forma convincente, buscando su tercer título mundial.
España se presenta como campeona de la Euro 2024 y con un equipo en ascenso. Bajo la dirección de Luis de la Fuente, La Roja combina el talento de veteranos como Rodri con la explosividad de jóvenes como Lamine Yamal, quien está brillando en el torneo.
Han mostrado un futbol colectivo de alto nivel, con buena posesión y transiciones rápidas. Avanzaron invictos o con gran solidez en fases previas y sueñan con repetir la hazaña de 2010.
Fecha, hora y sede del Francia vs España
- Fecha: Martes 14 de julio de 2026
- Hora: 13:00 horas (tiempo de México)
- Estadio: Dallas
Transmisión del partido Francia vs España
- Transmisión (México): Televisa (Canal 5 / TUDN / Las Estrellas), TV Azteca (Azteca 7 / Azteca Deportes) y plataformas de streaming como Vix
Árbitros del Francia vs España
- Árbitro central: Iván Barton (El Salvador)
- Asistente 1: David Moran (El Salvador)
- Asistente 2: Antonio Pupiro (Nicaragua)
- Cuarto árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)
- Asistente de reserva: Mahbod Beigi (Suecia)
Historial entre Francia vs España
- Partidos jugados: 38
- Victorias de Francia: 13
- Victorias de España: 18
- Empates: 7