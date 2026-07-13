¿Dónde ver Francia vs España? Las Semifinales del Mundial 2026 

Dos gigantes europeos, favoritos desde el inicio del torneo, chocan en lo que muchos consideran una Final anticipada del Mundial 2026.

Francia, con su poderío físico y estrellas de clase mundial, contra una España que combina experiencia, juventud y un estilo de posesión asfixiante. El ganador dará un paso gigante hacia la gloria en la Final del 19 de julio.

Konate afirma que Francia no le teme a España previo a la Semifinal del Mundial 2026 REUTERS

¿Cómo llegan Francia vs España?

Francia arriba como líder del ranking FIFA y con una campaña sólida en el torneo. Los dirigidos por Didier Deschamps han mostrado un equilibrio notable, destacando la forma estelar de Kylian Mbappé, quien ha sido clave en ataque.

Su defensa es rocosa y el mediocampo, con jugadores como Konate, ofrece control y recuperación. Llegan con confianza tras superar cuartos de forma convincente, buscando su tercer título mundial.

España se presenta como campeona de la Euro 2024 y con un equipo en ascenso. Bajo la dirección de Luis de la Fuente, La Roja combina el talento de veteranos como Rodri con la explosividad de jóvenes como Lamine Yamal, quien está brillando en el torneo.

Han mostrado un futbol colectivo de alto nivel, con buena posesión y transiciones rápidas. Avanzaron invictos o con gran solidez en fases previas y sueñan con repetir la hazaña de 2010.

Fecha, hora y sede del Francia vs España

Fecha: Martes 14 de julio de 2026

Hora: 13:00 horas (tiempo de México)

Estadio: Dallas

Transmisión del partido Francia vs España

Transmisión (México): Televisa (Canal 5 / TUDN / Las Estrellas), TV Azteca (Azteca 7 / Azteca Deportes) y plataformas de streaming como Vix

Árbitros del Francia vs España

Árbitro central: Iván Barton (El Salvador)

Asistente 1: David Moran (El Salvador)

Asistente 2: Antonio Pupiro (Nicaragua)

Cuarto árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)

Asistente de reserva: Mahbod Beigi (Suecia)

La Selección de España destaca como la mejor defensa de la Copa del Mundo con apenas un tanto recibido. Reuters

Historial entre Francia vs España

Partidos jugados: 38

Victorias de Francia: 13

Victorias de España: 18