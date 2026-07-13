Jorge Sánchez a un paso de ser refuerzo de Atlas: Acuerdo total para dejar Europa y volver a Liga MX

La directiva del Atlas está a punto de cerrar uno de los movimientos más sorpresivos del mercado de fichajes para el torneo Apertura 2026. El lateral derecho mexicano, Jorge Sánchez, tiene un acuerdo total con los rojinegros para repatriarlo de manera inmediata tras su aventura en el balompié del viejo continente con el PAOK de Salónica.

Las negociaciones entre el club tapatío y el entorno del futbolista avanzaron de forma acelerada en las últimas horas. Tras recibir el "sí" del defensor, la directiva de los Zorros afina los últimos detalles económicos con el club de Grecia para hacer oficial la transferencia definitiva.

Refuerzo mundialista y de jerarquía para los Zorros

La llegada de Jorge Sánchez representa un salto de calidad para la zaga de los Zorros en su intento por volver a competir en la parte alta de la tabla general. El defensor de 28 años arriba al cuadro tapatío con un bagaje de experiencia envidiable para el futbol mexicano:

Formación y consolidación: Surgido de Santos Laguna, logrando consolidarse con el Club América y Cruz Azul.

Recorrido europeo: Experiencia en tres ligas distintas con el Ajax (Países Bajos), Porto (Portugal) y PAOK (Grecia).

Jerarquía Tricolor: Elemento destacado en las convocatorias de la Selección Mexicana en la reciente Copa del Mundo 2026.

El regreso definitivo tras el sueño en el viejo continente

El lateral pondrá fin a su travesía por Europa para buscar la regularidad absoluta en la Perla Tapatía. La directiva de Atlas planea oficializar el traspaso una vez que los departamentos legales de ambas instituciones liberen los transfers correspondientes. Con esto, los rojinegros firman a un jugador de probada calidad en la Liga MX que aportará solidez, velocidad y proyección ofensiva por la banda derecha.