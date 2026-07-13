Jordan Walker silencia a Filadelfia y conquista el Home Run Derby 2026

Jordan Walker apagó la fiesta que ya preparaba Filadelfia. Cuando el Citizens Bank Park celebraba anticipadamente el título de Kyle Schwarber, el jardinero de los Cardenales de San Luis respondió con una espectacular cadena de cuatro cuadrangulares consecutivos para darle la vuelta a la final y proclamarse campeón del Home Run Derby 2026.

El batazo definitivo no sólo silenció a los miles de aficionados que habían convertido el estadio en una auténtica fiesta para el cañonero de los Filis, sino que también quedó marcado en la historia de la organización de San Luis, ya que Walker se convirtió en el primer jugador de los Cardenales en conquistar el Derby de Jonrones.

El nuevo formato fue un éxito

La edición 2026 estrenó un formato completamente diferente al utilizado durante los últimos años y el experimento terminó siendo un éxito. Atrás quedaron las rondas por tiempo y los enfrentamientos directos desde el inicio.

Ahora cada bateador contó con 20 swings, sin importar si el contacto terminaba en out o cuadrangular. El ingrediente especial llegó con el último intento: si el swing número 20 terminaba en jonrón, el participante podía seguir bateando hasta conectar un out, una regla que terminó siendo decisiva para el desenlace del torneo.

Walker fue el segundo en participar y rápidamente puso presión al resto de los competidores al igualar con 13 cuadrangulares la marca establecida por Willson Contreras, de los Medias Rojas de Boston.

Detrás quedaron Jac Caglianone, de los Reales de Kansas City, con ocho; Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, con nueve, y Ben Rice, de los Yankees de Nueva York, con siete, quienes quedaron eliminados desde la primera ronda.

El dominicano Junior Caminero, de los Rays de Tampa Bay y subcampeón del año pasado, conectó 12 jonrones, mientras que el gran favorito de la afición, Kyle Schwarber, avanzó con 10. El encargado de cerrar la ronda fue Bryce Harper, quien no pudo aprovechar el apoyo del público y terminó con apenas ocho vuelacercas.

Walker resistió la presión de toda Filadelfia

Con Harper eliminado, toda la energía del estadio se concentró en Schwarber. La semifinal frente a Willson Contreras tuvo un ambiente pocas veces visto en un Home Run Derby: cada elevado del venezolano que se quedaba corto era celebrado como si se tratara de un jonrón de los Filis en un juego de postemporada.

Contreras terminó con ocho cuadrangulares y Schwarber avanzó a la final con nueve, desatando la euforia de los aficionados locales.

En la otra llave, Walker mostró nuevamente su poder. Conectó seis jonrones, suficientes para eliminar a Junior Caminero, y además lo hizo con siete swings todavía disponibles, guardando energía para la definición.

Cuatro batazos para escribir historia

La final parecía tener un destino claro.

Schwarber aprovechó el respaldo del público y firmó 11 cuadrangulares, una cifra que parecía suficiente para levantar el trofeo frente a su gente.

Walker comenzó lejos de su mejor versión. Después de 14 swings apenas acumulaba ocho jonrones y el campeonato parecía escaparse.

Sin embargo, el jardinero de los Cardenales encontró su mejor ritmo justo cuando más lo necesitaba. En el swing 15 llegó al noveno cuadrangular y, a partir de ahí, enlazó cuatro vuelacercas consecutivos para empatar primero y después superar a Schwarber, dejando completamente en silencio al Citizens Bank Park.

La reacción fue tan inesperada como contundente. En cuestión de segundos pasó de estar contra las cuerdas a convertirse en el nuevo rey del Home Run Derby, firmando una remontada memorable y entregándole a los Cardenales de San Luis un título que nunca antes habían conseguido en este espectáculo.