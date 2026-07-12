América de Cali opaca a los Pumas en su Fan Fest 2026 en C.U.

Como si se tratara de un mal augurio por el nombre del acérrimo, los Pumas perdieron 0-1 ante el América de Cali en el Estadio Olímpico Universitario, en el cierre de pretemporada de los subcampeones que hoy están bajo el mando del estratega Esteban Solari.

Aunque sentida la afición por la final perdida ante el Cruz Azul, miles se dieron cita en el Pumas Fan Fest 2026, para alentar y renovar las ilusiones tras la partida del director técnico Efraín Juárez.

Pumas perdió ante el América de Cali Mexsport

El equipo dirigido por Esteban Solari comenzó el cotejo con su nueva vestimenta en azul y una intensidad que le permitió el protagonismo. Intensidad y posesión fue el sello de los universitarios y su reencuentro con una afición dolida tras la final perdida del torneo pasado.

Entre las novedades en el once inicial, Sebastián Córdova. El mediocampista surgido de las fuerzas básicas del América y procedente del Toluca tuvo la dicha de no ser abucheado. Fue recibido con el beneficio de la duda tras el anuncio de su nombre en el sonido local del recinto.

Sin embargo, el conjunto colombiano le tomó la medida a los capitalinos. Desplegados con una vestimenta roja, el América de Cali tomó el mando del encuentro a los 35 minutos, con gol de Yeison Guzmán.

Yanni Quintero en un desborde por izquierda asistió al área chica pese al achique de Keylor Navas. Ángel Azuaje se encontró la esférica en el área chica, pero no logra rechazar y entre la confusión apareció Guzmán, para empujarla a las redes.

El equipo visitante, bajo el mando del técnico David González, contó con un viejo conocido que les hizo faena a los auriazules. Luis Quiñones, quien formara parte del plantel de aquellos Pumas subcampeones del 2015, reapareció en el Olímpico Universitario con la encomienda de defender el escudo demoniaco del América de Cali.

Para la segunda mitad y con cambio de uniforme blanco, los motivos de aplauso de la afición puma fueron por los movimientos técnicos del Tano Solari.

El contención Víctor Arteaga, tercer refuerzo de Club Universidad para el Apertura 2026, hizo su debut con buen recibimiento (46’).

Pero 20 minutos después el ánimo de las gradas revivió con el regreso del delantero Guillermo Martínez en lugar del brasileño Juninho Vieira. Potente ovación para el ‘Memote’ tras su participación en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana, en la que tuvo minutos de acción contra Inglaterra, en los octavos de final.

Otro momento de morbo por su pasado americanista fue la presentación de Cristian ‘Chicote’ Calderón. El extremo izquierdo suplió a Álvaro Angulo, con la misión de darle vuelta al marcador en menos de 20 minutos.

Pero el juego y la puntería no dieron para más. Arteaga tuvo la más clara, un remate frontal que el guardameta Jean Fernández atajó, mientras que Keylor Navas evitó que la derrota fuera abultada, al rechazar a primer poste un disparo de Guzmán.

El equipo ganador se llevó un trofeo conmemorativo Mexsport

Entre la desesperación de los seguidores de los Pumas surgió en el EOU68 el grito prohibido por la FIFA. En los despejes del portero Jean Fernández se entonó el “¡eeeh, puto!” hasta en tres ocasiones.

El único tanto de Guzmán le otorgó al América de Cali un llamativo trofeo de un puma, símbolo deportivo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Con mal sabor y abucheos, pero ya con sus refuerzos en acción, los Pumas se perfilan a su debut en el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX ante el Pachuca, el 18 de julio en Ciudad Universitaria.