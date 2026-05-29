‘El Vasco’ Aguirre no define la lista final de México; ‘sigue abierta’

Javier ‘El Vasco’ Aguirre lo dejó claro, la lista de la Selección Mexicana para el Mundial sigue abierta y puede tomar de cualquier lado, en referencia a los jugadores que disputaron la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

“La lista como lo dije está abierta. Podemos tomar de cualquier parte, en ese sentido vi en la liguilla a jugadores con buen rendimiento”, indicó en conferencia de prensa.

Javier Aguirre resaltó que tratarán de encontrar a los mejores 26 mexicanos para el Mundial Mexsport

‘El Vasco’ Aguirre admitió que siempre una lista final genera polémica, pero espera encontrar a los mejores 26 mexicanos para disputar el Mundial. Enfatizó que no sólo se fijaron en analizar 90 minutos de un partido, sino varios conductos y escenarios, como el hecho de que un jugador se adapte a las circunstancias que se pudieran presentar.

“Esta es la parte más compleja y lo he dicho hace mucho tiempo, la lista siempre genera polémica, por qué siempre hay gente que sobra o falta. No hay listas perfectas, pero intentamos encontrar a los mejores 26 mejores mexicanos; analizamos muchas cosas, no solamente 90 minutos de un partido, muchas conductos y escenarios, intentamos buscar a los que se adapten mejor a las circunstancias que se van a presentar, tenemos que decidirlo bien”, señaló.

'El Vasco' Aguirre subrayó la fortaleza mental que deben tener los seleccionados Mexsport

PUSIERON A PRUEBA LA CONDUCTA DE LOS SELECCIONADOS

El técnico de la Selección Mexicana puso énfasis en la fortaleza mental que deben tener los jugadores, debido a que se jugará de local. Evaluaron la conducta de los futbolistas en diferentes escenarios, lo que les sirvió de filtro.

“Todos, el común denominador es la localía, no es lo mismo jugar en Qatar a miles de kilómetros que jugar en casa, eso te obliga a tener una fortaleza mental para soportar cualquier escenario, y en ese sentido le pedí a la Dirección Deportiva que nos llevara a diversos escenarios para ver la conducta de los jugadores.

Bajo ese esquema fuimos filtrando, a veces fuimos injusto sin proponérnoslo, pero tienes que esperar un escenario donde todos tengan un equilibrio emocional y sean capaces de soportar cualquier escenario de juego”, recalcó.