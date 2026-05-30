Mbappé se va del PSG y llenan sus vitrinas; en Real Madrid acumula 'nadapletes'

El nombre de Kylian Mbappé no descansa a pesar de ser campeón del mundo con Francia, ya que desde consumar su salida del PSG, los parisinos se convirtieron en bicampeones del certamen europeo… mientras que en Real Madrid no logra coronarse desde hace dos temporadas.

Mbappé vistió la playera del PSG durante 7 temporadas, donde no logró conseguir la tan anhelada Orejona, mientras que en su llegada a Real Madrid logró ser parte del plantel que consiguió tanto la Supercopa de Europa como de la Copa Intercontinental, sin embargo, desde ese 2024 no ha logrado sumar un solo título con la entidad blanca.

Con el bicampeonato de Champions League del PSG, aficionados se volcaron contra Mbappé, señalándolo y haciendo lucir las palabras que en su momento dio Luis Enrique, quien puso al astro francés como aquel que impidió el éxito colectivo:

El hecho de tener un jugador (Mbappé) que se movía por donde él quería, implica que había situaciones del juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas sin excepción".

Los aficionados del PSG no se olvidan del jugador por el que se volcaron y al que infinidad de ocasiones corearon y consintieron al grado de llamarlo El heredero del futbol ante el inminente declive natural de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, celebrando el bicampeonato y llamándolo “hijo de put*” frente a la Torre Eiffel:

Este mismo verano podría ser uno sumamente importante para la carrera de Mbappé, quien podría convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con solamente 27 años y sumar su segunda Copa del Mundo, ya que Francia luce como una de las grandes favoritas para consagrarse y levantar su tercer título en la historia.

BFG