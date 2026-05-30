De Anne Hathaway a Mick Jagger; los famosos que lloraron la derrota del Arsenal en Champions

En una dramática Final en Budapest, el Arsenal no pudo coronarse como campeón de la Champions League 2025/26. El partido, que culminó 1-1 en 180 minutos, se definió en penaltis, donde Gabriel fue el ‘villano’ fallando el tiro definitivo.

A pesar de una gran temporada en la que conquistaron la Premier League tras 22 años, el sueño europeo se escapó en el momento decisivo. El club inglés se quedó una vez más con la miel en los labios en la máxima competición continental.

Liverpool, Chelsea y otros equipos de Inglaterra se burlaron del Arsenal por el subcampeonato de Champions REUTERS

Los famosos que no pudieron ver al Arsenal campeones de Champions

El legendario vocalista de The Rolling Stones, Mick Jagger, asistió al estadio y vivió en primera persona la decepción de los Gunners. Jagger, quien se ha declarado hincha del Arsenal desde su juventud por sus raíces al sur del río Támesis, no pudo celebrar el primer título de Champions en la historia del club.

Entre los famosos que han declarado su apoyo o han sido vistos luciendo la playera del Arsenal destacan actores de Hollywood como Idris Elba, quien ha apoyado al club desde niño; Anne Hathaway, la famosa actriz de “El Diablo viste a la Moda”, quien ha publicado fotos y videos con la playera de los Gunners en reiteradas ocasiones.

Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Daniel Kaluuya y Colin Firth también forman parte de esta fiel lista de celebridades que siguen con pasión los partidos de los Gunners.

En el mundo de la música, además de Jagger, Rihanna, Jay-Z, Chris Martin de Coldplay, Dua Lipa y Jess Glynne han mostrado su afinidad por el Arsenal en múltiples ocasiones, ya sea vistiendo la camiseta roja o comentando sobre los partidos.

Figuras del deporte como Lewis Hamilton y miembros de la realeza británica como el Príncipe Harry completan el glamour de la hinchada gunner.

El Arsenal y la larga sequía en Champions

A pesar de llegar a su segunda Final de Champions (la primera fue en 2006, también con derrota), el Arsenal sigue sin conquistar el trofeo más prestigioso de Europa.

Arsenal perdió la final de la Champions League ante el PSG REUTERS

Esta nueva caída ante el PSG extiende la sequía del club, que cuenta con títulos nacionales y copas pero aún no puede presumir de una 'Orejona' en su palmarés.

Mikel Arteta y sus jugadores deberán recomponerse para intentar, una vez más, romper esa barrera europea que tanto les ha costado superar a lo largo de su historia.