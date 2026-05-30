Las emociones continúan en la Arena México. El pasado viernes, la Catedral de la Lucha Libre alojó la final de la Copa Jr 2026, donde Villano III Jr la conquistó. Para la función del Domingo Familiar, estarán presentes varias estrellas del encordado.

El Triangular de Parejas se avecina una aguerrida batalla con tres facciones del momento, Los Guerreros Laguneros, El Galeón Fantasma y Los Infernales.

La lucha semifinal del Domingo Familiar del CMLL, será un triangular de Parejas Foto: CMLL

EL CARTEL DE LA ARENA MÉXICO PARA ESTE DOMINGO 31 DE MAYO DE 2026:

- Lucha Estelar en Relevos: Máscara Dorada y Neón vs Volador Jr. y Hechicero.

- Triangular de Parejas: Los Guerreros Laguneros (Gran Guerrero y Stuka Jr.) vs El Galeón Fantasma (Zandokan Jr. y Furia Roja) vs Los Infernales (Euforia y Mephisto).

- Evento Especial en Match Relámpago con límite de 10 minutos: Esfinge vs El Valiente.

- Tercera lucha en Relevos Atómicos de Amazonas: India Sioux, Jarochita, Skadi y Kira vs Zeuxis, Keyra, Dark Silueta y Reyna Isis

- Segunda lucha: Magia Blanca, Tornado y Rey Pegassus vs Infarto, Crixus y Cerebro Negro Jr.

- Primera lucha en Match Relámpago con límite de 10 minutos: Angelito vs Minos I.

¿DÓNDE SE PUEDEN VER LAS FUNCIONES DEL CMLL?

Para poder disfrutar las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre, los aficionados pueden suscribirse a las membresías oficiales del canal de YouTube del CMLL, donde se transmiten las funciones en vivo y contenido exclusivo.