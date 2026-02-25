Hermano de un examericanista es multado por decir groserías en Colombia

El futbol colombiano se ve sacudido una vez más por una decisión disciplinaria que pone el foco en el comportamiento de los jugadores en el campo de juego. El protagonista, en esta ocasión, es el mediocampista argentino Fabián Sambueza, objeto de una severa sanción por parte del comité disciplinario de la liga cafetera.

La determinación establece una suspensión de 3 fechas y una multa económica considerable que asciende a los 5.2 millones de pesos colombianos (unos 1,408.77 dólares). La causa de esta drástica medida es el uso de lenguaje ofensivo por parte del jugador durante un encuentro reciente, específicamente por emplear la palabra "cagón".

La cantidad de 5.2 millones de pesos colombianos impuesta a Fabián Sambueza subraya la seriedad con la que la organización del torneo busca erradicar las conductas antideportivas y las ofensas verbales. Este monto, que es significativo en el contexto del futbol local, actúa como disuasivo. En du día, el técnico mexicano Efraín Juárez fue objeto de un castigo disciplinario.

Fabián Sambueza X: @ABucaramanga

La suspensión de tres fechas impacta directamente en el rendimiento de su equipo, el Atlético Bucaramanga, obligando al cuerpo técnico a reestructurar la alineación para los próximos compromisos cruciales de la liga. La ausencia de un jugador clave como Sambueza, conocido por su habilidad y experiencia en el mediocampo, podría ser determinante en la búsqueda de puntos.

Fabián Sambueza es hermano de Rubens, viejo conocido del futbol mexicano que debutara en la Liga MX con los Pumas de la UNAM, en 2007, y tuviera un paso destacado en otros equipos como los Tecos de la UAG, el América, el Pachuca y el Toluca. Con las Águilas, Rubens alzó dos títulos de liga y dos más de la Concacaf.

Hoy, la multa a Fabián Sambueza establece un precedente firme. Las autoridades del futbol colo,mbiano pretenden enviar un mensaje inequívoco respecto al uso de improperios o lenguaje ofensivo, pues ello no será tolerado en el terreno de juego, independientemente de la frustración del momento o la intensidad de la competencia.

Fabián Sambueza, imagen de su equipo. X: @ABucaramanga

Fabián Sambueza reconoció que se había equivocado en su reacción contra el árbitro, pero aseguró que se dejó llevar de la rabia porque sentía que le pegaron mucho y no había ningún respaldo por cuenta del juez central.

Cometí un error que me sirve de aprendizaje. Le dije una palabra al árbitro que no se la tendría que haber dicho. La realidad es que le dije que era un cagón. Me pegan, me pegan y no me pitan, entonces llega un momento en que uno se enoja Me dejé llevar por la rabia. Tocará mejorar esa parte. Los árbitros también son humanos y se pueden equivocar."

Como sea, Fabián Sambueza se hizo merecedor a la tarjeta roja, a la posterior suspensión y a la referida multa.