Raúl Asensio recibe el alta: ¿Qué lesión tiene el central del Real Madrid?

El zaguero del Real Madrid, Raúl Asensio no sufrió una lesión grave tras el fuerte golpe recibido en el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League contra el Benfica en el Santiago Bernabéu.

Después de ser retirado en camilla con collarín cervical y trasladado de urgencia al hospital en ambulancia, los exámenes médicos descartaron daños estructurales importantes en vértebras, médula o tejidos blandos.

Se trató de un traumatismo cervical intenso, pero el central canario se encuentra estable, consciente y ya ha recibido el alta con indicaciones de reposo inicial y seguimiento médico. El percance quedó en un susto mayúsculo para el Real Madrid y su afición, que respiran aliviados ante la buena noticia.

El incidente ocurrió en la segunda mitad del encuentro, alrededor del minuto 77. En un balón aéreo disputado en el área, Raúl Asensio y el también merengue Eduardo Camavinga saltaron simultáneamente sin percatarse uno del otro, chocando violentamente en el aire.

El impacto fue especialmente fuerte en la zona cervical y cabeza del defensor, quien quedó tendido en el césped sin poder levantarse. El cuerpo médico intervino de inmediato, inmovilizándolo y retirándolo en camilla ante la preocupación general en el estadio. David Alaba entró en su lugar para completar el partido.

Asensio se ha consolidado a sus 23 años como una pieza fundamental en la zaga blanca. Formado en La Fábrica, ha pasado de promesa a titular habitual en la temporada 2025-2026, acumulando 29 partidos y dos mil 66 minutosen LaLiga y Champions. Su progresión ha sido clave ante las ausencias por lesiones y las rotaciones defensivas.

Raúl Asensio sufrió su golpe en un choque con Eduardo Camavinga, en la segunda mitad del partido. Captura de video

Nuevo dilema en la zaga para el Real Madrid

La aparente buena evolución de Asensio alivia, pero el Real Madrid enfrenta un serio dilema defensivo. Esta baja temporal por precaución se suma a las de Eder Militao (lesionado en el tendón de la corva desde diciembre, con regreso previsto para finales de marzo o abril) y Dean Huijsen (molestias musculares en el gemelo derecho, duda para próximos encuentros).

Con Alaba como opción de emergencia y Antonio Rüdiger como pilar, la rotación en el centro de la defensa se complica en un tramo decisivo de la temporada.