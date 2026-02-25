Real Madrid condena a los aficionados que hicieron el saludo nazi ante el Benfica

El Santiago Bernabéu vivió una noche de contrastes durante el partido de vuelta de los playoffs de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica. Mientras el club blanco desplegaba una enorme pancarta en contra del racismo para reafirmar su postura institucional luego de la denuncia de Vinícius por presuntos comentarios racistas en el partido de ida, la retransmisión televisiva captó a dos aficionados en las gradas realizando el saludo nazi.

La eliminatoria llegó "caliente" tras el duelo de ida, donde Vinícius Júnior denunció haber recibido insultos racistas por parte del argentino Gianluca Prestianni. Aunque el jugador del Benfica negó haber llamado "mono" al brasileño, la UEFA decidió suspenderlo para el partido de vuelta mientras concluye la investigación, una sanción que el club portugués apeló sin éxito.

Apenas se difundieron las imágenes en redes sociales, los servicios de seguridad del Real Madrid actuaron con celeridad. Según reportó Radio Marca, el protocolo se activó de inmediato: el socio fue localizado en su asiento, identificado y expulsado del estadio antes de que terminara el encuentro, además de enfrentar ahora un expediente disciplinario que podría costarle la vinculación definitiva con el club.

Comunicado Oficial del Real Madrid C. F. ante el saludo nazi

Luego del partido, el Real Madrid emitió un comunicado para expresar que el comportamiento de los aficionados captados por las cámaras no son parte de los valores de la institución.

“El Real Madrid C. F. comunica que ha pedido de manera urgente a la Comisión de Disciplina del club que inicie un procedimiento inmediato de expulsión al socio que ha sido captado por las cámaras de televisión haciendo el saludo nazi en la zona donde se ubica la Grada de Animación, momentos antes de iniciarse el partido entre el Real Madrid y el Benfica.

“Este socio fue localizado por los miembros de seguridad del club instantes después de que apareciera en la retransmisión y fue expulsado inmediatamente del estadio Santiago Bernabéu.

El Real Madrid condena este tipo de gestos y de expresiones que incitan a la violencia y al odio en el deporte y en la sociedad”.

El cuadro español logró la victoria 3-1 en el global, 2-1 en el partido y con ello avanzó a octavos de final del torneo continental.