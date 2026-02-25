¿El fin del Calcio? Por qué el fútbol italiano vive una fuerte enfermedad terminal

Baila sin ritmo el futbol italiano y no se ha dado cuenta que de un tiempo a la fecha lo han dejado solo en la pista. El que alguna vez fuera el futbol más poderoso, hoy se debate en una angustia que lo deja al borde de la una enfermedad terminal.

En Champions League sólo un equipo trascendió de la primera fase para pasar por derrapón a los octavos de final. El Atalanta, quizá el que menos escudos de oro tiene, pudo resolver la problemática del play off ante el Borussia Dortmund, uno de los gigantes europeos y se instaló en una zona en la que ni la Juventus, Inter o Napolés, pudieron acceder. Desde 2012 cuando el Milán fue el único clasificado a octavos de final, el futbol italiano no contaba con tan pocos representantes.

El Atalanta hizo un partido esplendido en la vuelta de su llave ante el alemán Dortmund y goleó 4-1 con tantos de Scamacca, Zappacosta, Pasalic y Samardzic con lo que doblegó en el global 4-3 para seguir soñando.

Lazar Samardzic golpea el balón para anotar. Reuters

DESASTRE DEL INTER Y JUVENTUS

El Inter, subcampeón de Europa, entró en trance y se dejó perder ante el equipo más débil supuestamente en el play off, el Bodo Glimt, unos noruegos que jamás pensaron anotarle al gigante cinco goles y vencerlo en un par de partidos seguidos. Ganaron en su país 3-1 y después en el epicentro de San Siro 1-2 para dejar descolocado a un club que no sabe donde quedó su historia.

Algo similar con la Juventus. El desastre del técnico Spalleti es inatajable. Perdieron 5-2 en Turquía ante el Galatasaray y la vuelta en Turín, con todo a favor, pero con la consigna de regresar, fue un desastre. A pesar de ir ganando con el penal Locatelli y haber forzado el tiempo extra con los tantos de Gatti y MacKennie, los italianos fueron incapaces de soportar el ritmo y cedieron dos goles de Osimhen y Yilmaz para perder.

EL RESTO EN EUROPA

En la poco reconocida Europa League, las cosas tampoco mejoran para el futbol italiano. La Roma entró directa a octavos de final, sin embargo fue en el octavo puesto, el último sitio para evadir el repechaje. En esa zona de eliminación sí quedo el Bolognia que mañana jueves ante el Brann tratará de cerrar su pase con la ventaja de un gol conseguida en Noruega.

Jugador de la Roma dando un pase de derecha. Foto de X: @OfficialASRoma

En la Conference League, la Fiorentina quedó en el sitio 15 y vive momentos de lucha en el repechaje ante el Jagiellonia Bialystok al que vencieron 3-0 en Polonia.

No sólo es eso, sino que el futbol italiano, que fue quizá el mejor del mundo en los años 80 y 90, vive épocas de crisis económicas por la falta de patriocinios. Esto se suma a escándalos de corrupción, mal manejo de partidos y de fondos administrativos que repercuten en todos los ámbitos.

LA SELECCIÓN ES UNA TRISTEZA

Italia ha sido cuatro veces Campeón del Mundo. La última en 2006 en Alemania, con un equipo de pintura al oleo, produjo sensaciones de bienestar. Incluso en 2021 ganó la Eurocopa a Inglaterra y parecía que los dolores quedaban en el olvido, pero sólo se agudizaron.

La Selección Italiana esta instalada en el repechaje europeo. (Reuters)

Desde 2010 la selección italiana no anima ni mejora. En Sudáfrica y Brasil quedó relegada en la fase de grupos. Una pequeña anemia pensaron algunos, pero cuando sucedieron las tragedías, entendieron que esto era una realidad oscura. Italia quedó fuera de Rusia 2018 y también de Qatar 2022 y para este 2026, está en ascuas su participación al quedar en el repechaje europeo por ahora ante Irlanda del Norte. Nadie apuesta ya por ellos.