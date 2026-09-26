Exhiben a las Chivas; Querétaro se impone en el Estadio Akron 

Las ausencias por Fecha FIFA le pasaron factura al Guadalajara. Cayó en casa y ante el Querétaro (0-2), en juego de la Jornada 10 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

No estuvieron disponibles el guardameta Raúl Rangel ni el volante derecho Roberto Alvarado. El resto de convocados acudirán al Tricolor para la segunda Fecha FIFA, aunque en el caso de Luis Romo, la afición hubiera preferido no tenerlo esta noche en el Estadio Akron.

Romo se equivocó. Garrafal acción en el área, al intentar una salida con balón y después titubear con un despeje. Terminó por regalarle el balón a Ali Ávila, quien no perdonó con un remate frontal a las redes de Oscar Whalley (12’).

Tarde intensa para el resto de los seleccionados que reportarán hasta la segunda escala. Diego Campillo pasó el cotejo entre hostilidades con los rivales, Luis Romo abucheado, Hugo Camberos agobiado por la marca personal y Santiago Sandoval con un susto por una aparatosa caída.

La segunda anotación cayó por conducto de Mateo Coronel. El delantero argentino selló un contragolpe con el 2-0 (67’).

El cierre del Guadalajara fue catastrófico. Al 90', el mediocampista Omar Govea fue expulsado y con ello los minutos de reposición se convirtieron en cuesta para la localía.

Con este marcador, las Chivas del DT Gabriel Milito tambalean en el subliderato, con 18 puntos; América los puede desbancar de la posición si gana su compromiso ante el Necaxa.

El Querétaro, con el estratega chileno Esteban González, es cuarto lugar provisional, con 17 unidades, las mismas que ostentan las Águilas y el Atlas.

Chivas volverá de la Fecha FIFA con un duelo de alta intensidad y de orgullo, el Clásico Tapatío. Visita al atlas el 10 de octubre, mientras que los Gallos Blancos recibirán en la misma fecha al también sorpresivo equipo del Atlante.