El Barcelona tendrá una ausencia importante para su próximo compromiso en la Champions League. Lamine Yamal no estará disponible para el partido de este miércoles ante el Sabah, luego de presentar molestias en el tobillo derecho. El conjunto azulgrana informó que el atacante se quedará en Barcelona por precaución, aunque se espera que pueda estar disponible para enfrentar al Dépor el próximo domingo.

Las molestias del extremo comenzaron durante el calentamiento del partido ante el Villarreal, disputado en el Spotify Camp Nou. Incluso, el futbolista tuvo que recibir atención de los servicios médicos antes del inicio del encuentro. Pese a esa situación, Lamine Yamal apareció en el once titular y disputó los 90 minutos, en los que tuvo una destacada actuación.

¿Qué le pasó a Lamine Yamal y cuándo volverá a jugar con Barcelona?

Este lunes, el internacional español acudió a la Ciudad Deportiva del Barcelona para realizarse una nueva valoración médica. Después de revisar el estado de su tobillo derecho, los servicios médicos y el cuerpo técnico determinaron que lo mejor era evitar riesgos y darle descanso para el compromiso europeo.

De esta manera, Lamine Yamal no formará parte de la expedición del Barcelona que viajará este lunes a Bakú, Azerbaiyán, para medirse al Sabah el próximo miércoles en una nueva jornada de la Champions League. La prioridad del conjunto catalán será que el atacante se recupere de las molestias y pueda estar disponible para el duelo del domingo ante el Dépor.