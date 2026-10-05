Boletos del Chivas vs Atlas están agotados: Hasta 10 mil pesos en reventa

Este fin de semana regresa la actividad de la Liga MX y no se espera uno de esos partidos donde la pasión está más que presente: el Clásico Tapatío. Sin embargo, para los aficionados que quieran ir al Jalisco, tendrán que hacer maravillas, ya que los boletos se han agotado.

Este lunes, el club rojinegro abrió la preventa general, mediante Fanki, para el partido ante Chivas y la afición de ambos equipos respondió, ya que en menos de tres horas los boletos se habían agotado.

Una vez que ingresas a la plataforma oficial del boletaje no te permite acceder a las zonas del estadio, debido a que todo se ha vendido, dejando a muchos aficionados en encrucijada de no poder disfrutar este partido.

Aún Atlas no ha informado si habilitará más días de venta general para los aficionados que no alcanzaron boletos, por ello, habrá que estar atento a las redes sociales del club.

Así los costos de boletos del Clásico Tapatío en la reventa Captura de Pantalla

Boletos del Chivas vs Atlas alcanzan los 10 mil pesos en reventa

Existe otra manera de adquirir boletos para el Clásico Tapatío y es en reventa. El sitio StunHub, una página oficial y segura para la reventa de boletos, aún tiene entradas para este partido.

Sin embargo, los precios son mucho más altos. El boleto más barato se encuentra en el lateral poniente, el cual tiene un costo de mil 715 pesos.

En el Alta Cabecera Sur tienen más boletos disponibles, sin embargo, estos cuestan entre 2 mil y 2 mil 600 pesos.

Para aquellos que quieren disfrutar del partido, en las zonas de Córner y Lateral Poniente, los boletos llegan hasta los 9 mil 400 pesos. Y el más caro, los cuales son VIP y Poniente Central superan los 10 mil pesos.

Habrá que estar atento si el Atlas liberará más días para la venta de boletos para el partido ante Chivas, sino, el aficionado que quiera asistir tendrá que pagar estos altos costos en reventa por disfrutar del Clásico Tapatío.