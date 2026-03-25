¿Andrés Guardado llega a Pumas? La verdadera razón de su visita a Cantera

Las redes sociales explotaron este miércoles cuando Pumas de la UNAM publicó una serie de fotografías que nadie esperaba. Andrés Guardado, uno de los máximos referentes en la historia de la Selección Mexicana, apareció en las instalaciones de la Cantera universitaria. De inmediato, los aficionados del futbol mexicano comenzaron a especular sobre un posible vínculo laboral, especialmente considerando el proceso de renovación que vive el equipo bajo el mando de Efraín Juárez.

Efraín Juárez sentado junto a Andrés Guardado Foto de X: @PumasMX

Sin embargo, lejos de tratarse de un fichaje bomba para el campo de juego, la presencia del exjugador del Real Betis obedeció a una formación profesional de alto nivel. El ‘Principito’ acudió a la cita con el objetivo de empaparse de la metodología de trabajo que implementa el actual cuerpo técnico de Pumas. Guardado aprovechó la jornada para observar de cerca los entrenamientos y entablar una charla profunda con Juárez, con quien compartió vestidor en el Tri durante años, además de saludar al histórico guardameta Keylor Navas, actual figura del arco auriazul.

FORMACIÓN DE ELITE: EL CAMINO DE GUARDADO HACIA EL BANQUILLO

La visita no fue una simple cortesía social. Desde que colgó los botines, Andrés enfocó todas sus energías en convertirse en un director técnico de primer nivel. Su preparación comenzó formalmente en España, donde fungió como auxiliar técnico de la categoría sub-19 del Real Betis. En aquel país, el mexicano absorbió los conceptos de una de las canteras más competitivas de Europa, colaborando con el vigente campeón de la División Juvenil.

Andrés Guardado platicando con Keylor Navas. Foto de X: @PumasMX

Tras su paso por las categorías inferiores, el tapatío subió un peldaño más al integrarse al Betis Deportivo, filial que compite en la Primera Federación española. En ese entorno, Guardado asumió el reto de ayudar al equipo a salir de los puestos de descenso, aplicando su liderazgo y visión de campo ahora desde la línea de cal. Su escala en el Club Universidad Nacional representó una oportunidad invaluable para comparar los sistemas de trabajo europeos con la estructura de uno de los clubes con mayor tradición formativa en México.

REUNIÓN EN LA CUMBRE CON LA DIRECTIVA UNIVERSITARIA

Además del intercambio de conceptos deportivos en la cancha, el histórico mediocampista sostuvo un encuentro privado con el Dr. Luis Raúl González Pérez, presidente de los Pumas. Esta reunión cerró con broche de oro una jornada de aprendizaje donde se discutieron temas de gestión institucional y el desarrollo de nuevos talentos. Para el Club Universidad, recibir a una figura de la talla de Guardado reafirmó el prestigio de su estructura deportiva bajo la gestión de Efraín Juárez.

Andrés Guardado junto a Efraín Juárez y el Dr. Luis Raúl González. Foto de X: @PumasMX

Andrés Guardado dejó claro que su deseo es seguir aprendiendo de todas las escuelas posibles antes de dar el salto definitivo como primer entrenador. Mientras los rumores de una posible incorporación futura al organigrama de selecciones nacionales siguen en el aire, el ‘Principito’ prefirió enfocarse en el trabajo de campo en la CDMX. Esta visita a la Cantera no solo fortaleció lazos, sino que marcó un paso fundamental en la metamorfosis de Guardado: de ser el motor del mediocampo a convertirse en una de las mentes tácticas más prometedoras para el futuro del balompié mexicano.