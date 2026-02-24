Los consejos de Guardado y Aguirre que convencieron a Fidalgo de dejar al América por el Betis

El Álvaro Fidalgo más exponencial es el que a un mes de estar en la Liga española, comienza a sentirse cómodo y pleno.

En vías de encontrarse a sí mismo y con ello ayudar al Betis en el resto del semestre, Fidalgo, más mexicano que español, habló sobre el sentimiento que tiene de jugar para este equipo que fue casa durante siete años de Andrés Guardado.

Por supuesto que hablé con Guardado, le pedí consejos y hablamos de muchas cosas en estos últimos años, tanto de selección mexicana como del Betis. Él es un ejemplo para todos los mexicanos".

Andrés Guardado en sus tiempos de batalla con el Betis (Twitter: @RealBetis)

Ante un buen recuerdo, Fidalgo planea como mexicano, dejar el estandarte bien arriba, como lo encontró cuando se habla de Guardado en el Betis. Aceptó que la carrera que hizo en Europa, con tantos años, más de 10 jugando en la élite, es algo que se tiene que valorar.

"A estas personas como Andrés Guardado hay que escucharlas siempre. Hemos hablado del Betis y del futbol en general, así que creo que es un ejemplo para todos porque se fue muy joven a hacer su carrera en Europa y aunque tuvo muchas oportunidades de volver a México no lo hizo sino hasta mucho después".

EL VASCO AGUIRRE, OTRO BUEN CHARLISTA

La relación de Aguirre con Fidalgo es lejana. Solía el Vasco seguir algunos partidos de los juveniles de otros equipos por si acaso pudiera llevarse a alguno a su equipo y vio en ellos a Fidalgo con el Castilla.

Luego, cuando retomó a la Selección mexicana en 2024, volvieron a hablar de forma esporádica, pero el año pasado se intensificaron las charlas. Fueron casi siempre en llamadas teléfonicas, pero así un año cuando estuvo de visita en el Club América, volvieron a cruzarse verbalmente.

En aquel momento se habló de la posibilidad de que al cumplir el requisito de cinco años viviendo en México, Fidalgo obtuviera la naturalización mexicana y eso lo metía de lleno en el radar del Tri. Ahí le avisó por primera vez que lo quería en su equipo.

Andrés Guardado y Javier Aguirre (Mexsport)

En enero, al salir la oferta del Betis, Aguirre aplaudió la oportunidad y aventuró a Fidalgo a irse con la certeza de que ahí elevará su nivel futbolístico y eso lo pondría ineludiblemente en el Mundial.

Por eso Fidalgo tiene mucho empeño en que las cosas salgan bien y con eso justificar su llamado.