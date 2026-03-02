¿André Jardine se va del América?: Sueña con dirigir en España

América no vive un buen presente y André Jardine reveló que uno de sus grandes sueños es dirigir en LaLiga de España, lo que desata los rumores de su salida una vez que finalice el Clausura 2026 de Liga MX, donde los propios aficionados de las Águilas han pedido su salida del club.

Tras la derrota de 1-4 ante Tigres, André Jardine concedió una entrevista en donde reveló que ya cumplió muchos sueños por lo que estaría listo para dar un siguiente paso, sin embargo, fue contundente al asegurar que se encuentra feliz en el América.

“Siempre fui un amante del futbol español. Tengo ganas de salir de México y dar un próximo paso. Satisfacer este objetivo y conocer LaLiga dentro de un club. Es algo que me motiva. Es un sueño que tengo y algo que voy a trabajar mucho para hacerlo realidad sin prisa”, compartió para ESPN

A 3 meses de cumplir tres años dirigiendo al América, André Jardine se ha convertido en el entrenador más exitoso en su paso por el banquillo azulcrema, dejando atrás los nombres de estrategas ganadores del pasado reciente y de los que empezaron construir a las Águilas como el más ganador de México:

“Estoy muy feliz en el América, la Liga MX es fantástica, muy buena. Pero la vida es a base de sueños y yo ya realicé algunos. Así que dirigir en España es uno de estos y vamos a ver si consigo hacerlo realidad en un futuro”.

En los últimos dos mercados de transferencias se ha especulado sobre la posibilidad de que André Jardine deje al América y, a pesar de las jugosas ofertas que han existido por él, el brasileño se ha mantenido estoico… aunque nada asegura que este mensaje sea una declaración inocente o un aviso con anticipación sobre lo que sucederá tras el Mundial 2026.

BFG