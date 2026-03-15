André Jardine ya saborea el regreso al Estadio Azteca 

El técnico André Jardine no oculta su entusiasmo por el próximo regreso del América al Estadio Azteca. No quieren esperar hasta después del Mundial 2026, por lo que el histórico inmueble podría ser ocupado en los últimos juegos de la fase regular antes que la FIFa tome posesión en mayo.

“Este estadio (Ciudad de los Deportes) cumple su rol, conseguimos acoplarnos, de inicio no es fácil, el cambio es bastante grande, parece que tiene tanto tiempo que no estamos en el Azteca, será lindo el regreso, para los nuevos juegos será impactante, no tienen la noción de qué tan grande es el estadio, lo histórico, vienen cosas buenas, el Azteca es de las grandes noticias de este cierre de torneo”, reconoció el estratega brasileño.

El siguiente juego de local del América en la Liga MX Clausura 2026 será hasta el 11 de abril. Recibe al Cruz Azul, pero en es afecha el Azteca ya habrá celebrado se reapaertura con el juego entre las selecciones de México y Portugal (28 de marzo).

Aunque en el Estadio Ciudad de los Deportes todavía tiene actividad el próximo miércoles: recibir la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

Sobre lo trabajado en el Clausura 2026, André Jardine es optimista por acercarse a una mejor versión, luego de los altibajos en el presente semestre.

“Aún estamos avanzando como equipo, con muchas cosas por mejorar. El futbol, las cosas no acontecen por magia, siempre que tienes a distintos jugadores, no es esta rápido tener buen funcionamiento, con los regresos de lesionados y eso que no estamos completos, se ve al equipo con una forma que estamos acostumbrados, con las formas que nos gustan, hay un margen de crecimiento. De mi parte es normal y natural lo que pasa, mantengo la calma”.

Con 11 fechas disputadas del Clausura 2026, el América marcha en el séptimo lugar, con 17 puntos, luego de cinco triunfos y dos empates; nueve unidades se han sumado en calidad de locales.

De igual manera, André Jardine confía en el tiempo como aliado para la total adaptación de sus refuerzos , los brasileños Raphael Veiga y Vinícius Lima, además del uruguayo Thiago Espinosa.

“Es una cuestión de tiempo para estar adaptados, van más rápido de lo normal, lo veo con otros jugadores de otros países, la actitud, la cancha, los vemos muy felices y adaptados, el equipo ha entendido los puntos fuertes que cada uno puede dar al equipo.

Sin embargo, el ánimo es otro al ser cuestionado por el golpe anímico que significó la baja de Luis Ángel Malagón, portero que sufrió una rotura del tendón de Aquiles y por la que se perderá el Mundial 2026.

“Lo de Malagón no hay mucho que hacer, orar mucho por él, gracias a Dios todo salió bien en la operación, en poco tiempo lo veremos en Coapa, ya con un proceso de recuperación, le mando un fuerte abrazo, son cosas de la vida que no hay que lamentarnos.

"Rodolfo Cota tiene mucha experiencia, se prepara para momentos como estos (Liga MX y Concacaf), el regreso de Fernando Tapia es acertada, tenemos tres porteros top de liga, dos de selección y un joven especial, en ese tema, estamos tristes por Malagón pero tranquilos por los otros dos” .

150 veces André Jardine con el América

El triunfo 2-0 ante Mazatlán no fue intrascendente para la cuenta personal del técnico brasileño. Cumplió 150 partidos dirigidos con el América.

“Una victoria que era importante, eran innegociables los tres puntos, de preferencia jugando bien, fue un partido no perfecto, pero buen partido con insistencia, el portero rival (Ricardo Rodríguez) fue la figura en campo, sacó tres goles”.

En su registro con las Águilas, André Jardine tiene un desglose de 78 partidos dirigidos que gana, 41 empatados y 31 perdidos, por 259 goles a favor y 142 en contra (61 por ciento de efectividad).

“Yo me reservo estos números en el vestidor, estoy feliz, recuerdo que, cuando estaba con la decisión de salir del Atlético de San Luis, venir para acá, el tiempo medio que los entrenadores tenían en América era de un año, sabía de las dificultades. De ener un sexto torneo en el club, para mí es una hazaña, un entrenador de Brasil con sueños, tengo poco menos de cuatro años, parece mucho, pero es poco tiempo, feliz con el club, sintiéndome abrazado por los jugadores, el club y la afición en todos los momentos”, agradeció.