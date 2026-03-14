Nueva batalla legal en el Estadio Azteca: dueños de palcos demandarán por reglamento prohibitivo a días del México vs. Portugal

A pocos días de la esperada reinauguración del Estadio Banorte, anteriormente conocido como Estadio Azteca, una nueva batalla legal amenaza con empañar la apertura del coloso de Santa Úrsula entre México y Portugal. Un grupo considerable de propietarios de palcos dio a conocer a Excélsior que presentará una demanda colectiva la próxima semana en contra de la administración del inmueble, tras la imposición de un reglamento que califican de "unilateral y violatorio" de sus títulos de propiedad.

La tensión escaló este sábado cuando los titulares fueron citados para recibir el nuevo Reglamento para Acceso y Uso de Palcos y Plateas. El documento, al cual Excélsior tuvo acceso, establece restricciones severas alineadas con los protocolos de la FIFA para la Copa del Mundo 2026, incluyendo la prohibición absoluta de ingresar alimentos y bebidas ajenos a los concesionarios oficiales, así como el retiro de electrodomésticos, específicamente hornos de microondas y refrigeradores.

El nuevo reglamento prohibe el ingreso de alimentos y bebidas. Especial

Reglamento del Estadio Azteca. Especial

Es un despojo disfrazado de modernización", señaló uno de los dueños que prefirió el anonimato. "Nos están quitando el derecho de uso de una propiedad privada que adquirimos por 99 años. Quieren que el estadio funcione como un hotel donde ellos controlan hasta lo que bebes dentro de tu propia estancia".

El conflicto de las llaves y la soberanía del palco

Entre los puntos que han generado mayor indignación se encuentra el control de acceso. Según el nuevo reglamento, los propietarios ya no podrán poseer las llaves físicas de sus palcos. El control pasará a manos de la administración bajo el argumento de "seguridad y estandarización", lo que los dueños interpretan como una pérdida total de su privacidad y derecho de propiedad.

Además, los inconformes denuncian cobros arbitrarios y elevados por conceptos de limpieza, mantenimiento y servicios de luz y agua, los cuales aseguran se han triplicado sin una justificación técnica transparente.

CIUDAD DE MÉXICO, 10MARZO2026.- Vista aérea del Estadio Banorte antes Azteca, captada con dron, donde continúan los trabajos de remodelación a pocas semanas del encuentro internacional entre la Selección Mexicana y la Selección portuguesa. Cuartooscuro

Crisis de representación

El conflicto ha provocado un quiebre interno. El sector inconforme anunció el desconocimiento de Roberto Ruano quien se presenta como actual presidente de la asociación de palquistas, acusándolo de haber negociado con la directiva de Futbol del Distrito Federal (FDF) a espaldas de los socios.

Un problema que se repite

Esta disputa no es nueva. Durante el proceso de remodelación, la FIFA solicitó el control total de las zonas de hospitalidad para el Mundial, lo que inició una pugna legal sobre si el organismo internacional podía desplazar a los dueños legítimos durante el evento. La administración del Estadio Banorte cedió y permitirá que todos los dueños tengan el beneficio de usar sus palcos durante la Copa Mundial de la FIFA, pero bajo las nuevas reglas.

El debut del inmueble bajo su nuevo nombre en el partido México vs. Portugal será la primera prueba de fuego. Sin embargo, con la demanda en puerta, el ambiente en las tribunas de lujo podría ser de protesta en lugar de celebración.