Amor al deporte y brindar alegría a mexicanos, la motivación de Brandon Moreno rumbo a Noche UFC

Volvió el fuego en los ojos de Brandon Moreno (23-10-2). El derroche de entusiasmo tiene un motivo, su vuelta al octágono en el mejor escenario posible, la Noche UFC.

El tijuanense ya se declara listo para la cuarta edición del evento, el 12 de septiembre, en Glendale, Arizona. Será su primera aparición en Noche UFC y lo hará contra Jospeh Morales (15-2-0), en peso mosca. El combate es el segundo estelar por detrás del que sostendrán en peso pluma Jean Silva vs José Miguel Delgado.

"No tuve oportunidad de pelear en otras ediciones, el caso es que por fin se logró, sí quería priorizar estar en la cartelera, y qué mejor que la pelea sea en Glendale, tuve ahí mi primer campeonato. Cuando hablé con UFC, dije que no me importaba mucho el rival, hablando de motivación lo cierto es que lo único que me mantiene es el amor al deporte", mencionó Brandon Moreno.

Al pensar en el público mexicano, Brandon Moreno consideró importante brindar alegría y emoción a los aficionados en tiempos complicados por la ola de detenciones migratorias.

"Es un momento complicado, me veo como una vía de entretenimiento para esas personas que la pasan mal, que no pasan por el mejor momento, por eso estoy enfocado en dar un gran momento.

"El público mexicano es apasionado, llenan arenas y apoyan a sus favoritos, el público mexicano ha evolucionado, quieren más estrellas y más nombres, no sólo el típico Brandon, Alexa Grasso o Yair Rodríguez, vienen los que ganaron contrato este año".

La Noche UFC llega a su cuarta edición. Arizona será la sede en este 2026. cortesía UFC

Brandon Moreno, satisfecho con su trayectoria

Brandon Moreno es uno de los orgullos de las artes marciales mixtas de nuestro país. Es el primer nacido en México en convertirse en campeón mundial.

Ostenta un balance de 23 victorias (5 nocauts, 11 por sumisión y siete por decisión unánime), 10 derrotas y dos empates.

"Este 2026 es un año peculiar para mí, en junio cumplí 20 años practicando MMA, qué locura, y en octubre cumplo 10 años en la UFC, con mi break del 2019-2019, Haciendo una evaluación de mi carrera, yo me siento muy afortunado, bendecido de la vida. La gente que no conozca de mi vida, decirles que vengo de familia humilde, barrio humilde, la gente no espera tanto de alguien que crece en esas condiciones, pero con esas oportunidades logré muchas cosas, por eso estoy emocionado, porque puedo lograr más, puedo crecer mi legado".

En cuestión personal, Brandon también señaló que su evolución ha sido en "la madurez, he tenido que pasar por cosas buenas y malas, la experiencia que me ha dejado esta carrera, cada uno de los momentos buenos y malos deja aprendizajes, es lo que he formado mi carácter a la fecha, quiero agradecer por las experiencias, lo mejor de la vida es mi familia. Estoy muy agradecido".

Rumbo al 12 de septiembre

Brandon Moreno en todo momento se expresó respetuoso del rival. Es cauto, pero consciente de lo que ofrecerá Joseph Morales en el Desert Diamond Arena.

"Morales es similar a mí. Se fue de UFC, regresó picando piedra, entonces es un peleador que viene motivado, hambriento y quiere demostrarle a la UFC en donde está, quiere seguir escalando. Pero pensando a profundidad, ¿qué rival de la UFC no es peligroso? Todos lo son".

El peleador de 32 años también se refirió a su estado físico, luego del campamento iniciado en Las Vegas, Nevada.

"Físicamente me siento bien, apto, saludable, sigo rindiendo bien, enfocado en eso, estamos bien. Claro que después de malos resultados uno empieza a pensar y autoevaluarte, pero sigo agarrado más a la parte física y mental. Me preguntan si sigo en MMA, si sigo amando el deporte, levantarme temprano. Y sí, disfruto el sacrificio, los cortes de peso, mientras tenga esa actitud, hay que seguirle dando".

¿Dónde ver a Brandon Moreno en Noche UFC?

El 12 de septiembre el evento Noche UFC estará disponible en vivo por la plataforma de streaming Paramount+ México. El horario será atípico, con combates preliminares a las 12:00 horas.