Diego Lopes desata la locura con 'La Chona' y noquea en el evento UFC Freedom

Mientras que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su campaña de deportación, el peleador Diego Lopes creó un momento que, seguramente, no fue del todo del agrado del mandatario cuando hizo su entrada al octágono instalado en la Casa Blanca con la canción de 'La Chona', la célebre melodía de Los Tucanes de Tijuana.

La selección musical no fue al azar, sino que pretendía reflejar el vínculo que Lopes mantiene con México, país donde su formación tomó otro nivel y que considera como un hogar; por eso para él era importante mostrar esa conexión en esta función histórica.

La recepción del público y de las plataformas digitales destacó la asimilación cultural del peso pluma, quien ha manifestado que sus presentaciones en la jaula representan de igual manera a la fanaticada mexicana ingresando con un sombrero y pareciendo más mexicano que brasileño.

El desenlace del combate: Reacción y nocaut técnico en el segundo asalto

La resolución deportiva del enfrentamiento ante el estadunidense Steve García requirió de un ajuste de intensidad por parte del sudamericano. Durante el primer episodio, García asumió la iniciativa de las acciones con el uso del jab y combinaciones al cuerpo que forzaron el retroceso de Lopes hacia las rejas.

El segundo round inició bajo la misma tónica de presión por parte del norteamericano; sin embargo, el rumbo cambió cuando Lopes conectó un gancho de derecha que conmocionó a su rival.

Al detectar las condiciones de García, el brasileño encadenó una ráfaga constante de golpes que impidió la recuperación defensiva del oponente. Fue en ese momento cuando el réferi intervino en el combate para decretar el final por la vía del nocaut.