Armando “La Hormiga” González se destapó con un gol y una asistencia en su estreno en la Copa de Grecia, y su festejo de Kame Hame Ha no pasó desapercibido por parte de los aficionados mexicanos, quienes “invadieron” las redes sociales del Olympiacos para mostrar apoyo al delantero azteca.

“La Hormiga” González marcó su primer gol en Europa, tras impactar de cabeza un servicio por la banda derecha. ¿Coincidencia? Su tanto lo hizo al minuto 34, mismo número que utiliza en su dorsal.

Los aficionados mexicanos reaccionaron al Kame hame ha de "La Hormiga" González Captura de pantalla

Aficionados mexicanos destacaron el gol de Armando "La Hormiga" González Captura de pantalla

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"Orgullo" mexicano, celebraron los aficionados tras el gol de "La Hormiga" González Captura de pantalla

Los aficionados mexicanos hicieron eco de su festejo: “Hormigogeta”, “Hormigoooool”, “Orgullo mexicano”, “Orgullosos de nuestro muchacho”, “Cuanta Aura”, “Hormigol está de regreso”, “Mis Chivas griegas”, “Les dijimos que nuestro Otaku es una garantía”, “No tenía que faltar su celebración”, “Hormiga, lloré como cuando debutaste en la selección mexicana en el Mundial 26”, entre otros mensajes.

“La Hormiga” González recién cambió su foto de perfilen Instagram, poniendo la imagen de Yoichi Isagi, protagonista principal de “Blue Lock”.

El Olympiacos ganó 0-4 al AEL en la primera jornada de la Copa de Grecia y ahora centra el objetivo ante el Volos New Football Club en Liga, duelo que se jugará el próximo sábado.