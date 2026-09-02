Video: Levante le rinde emotiva despedida a Carlos Álvarez recordando su histórico gol 

El peso que Carlos Álvarez tenía en el Club Levante U.D. quedó claro al ver los emotivos mensajes que compartió el equipo en sus diferentes redes sociales antes de ser presentado como el nuevo refuerzo de las Águilas del América.

El Director Deportivo de la institución, Héctor Rodas, ofreció conferencia de prensa para hablar de la actualidad del equipo y de paso, agradecer la etapa que Carlos vivió con el equipo desde 2023.

Yo personalmente, que he compartido vestidor con él como segundo entrenador, le tengo mucho cariño. Tuvimos una conversación hace poco juntos. Hay que recordarlo por lo que es, un ídolo aquí y lo seguirá siendo, lo ha dejado todo hasta el final, encima ha dejado algo de dinero al club para seguir creciendo como lo estamos haciendo.

“Sobre todo agradecerle los años que estuvo aquí, lo que nos ha dado a todos y el rendimiento que ha tenido. Lo recordaremos siempre”, recordó Héctor Rodas.

El club dedicó tres posteos en sus diferentes redes sociales para despedir al jugador, quien horas antes había sido confirmado como el nuevo fichaje de las Águilas del América para el presente Torneo de Apertura 2026.

El histórico gol de Carlos Álvarez

Carlos Álvarez es el autor del histórico gol de aquel 25 de mayo de 2025, cuando al minuto 97 de tiempo corrido, con el marcador empatado 2-2 entre Burgos y Levante, sacó un zurdazo de media distancia que se incrustó cerca del ángulo superior izquierdo. El 3-2 en el marcador final permitió que Levante lograra ascender a la Primera División de La Liga española.

“A Carlos hay que recordarlo como un jugador que ha sido el ídolo de los últimos años, ha marcado el gol más importante para nosotros en los últimos años, para conseguir ese objetivo del ascenso que para la viabilidad del club era muy importante”, mencionó.