Histórica derrota de Rafa Jódar en US Open; ¡Cae ante el lucky loser!

Rafael Jódar, duodécimo cabeza de serie y una de las grandes revelaciones de la temporada, vivió una noche para el olvido. En su estreno profesional en US Open, se enfrentó al chino Yunchaokete Bu, y el resultado fue un contundente 6-2, 6-1 y 6-1 en apenas una hora y 48 minutos de juego efectivo, interrumpido por la lluvia.

Desde el primer set, Jódar mostró una versión irreconocible de sí mismo. Con un porcentaje de primeros saques alrededor del 52% y una avalancha de errores no forzados (37), el español nunca encontró el ritmo.

Bu, número 124 del mundo, dominó con agresividad, rompiendo el servicio de Jódar en múltiples ocasiones (hasta siete breaks) y controlando los intercambios desde el fondo.

Yunchaokete Bu sorprendió a Rafa Jódar y lo eliminó de US Open en primera ronda REUTERS

El madrileño parecía cansado y afectado por la humedad, incapaz de imponer su juego habitual de derechas potentes y movilidad.

La lluvia, que interrumpió el partido con 1-4 en el tercer set durante casi dos horas, no cambió el panorama. Al reanudarse, Bu mantuvo el control y cerró la victoria sin mayores contratiempos, sellando su primera victoria en un cuadro principal de Grand Slam.

Jódar, que había ganado el título júnior en este mismo escenario en 2024, abandonó la pista desdibujado, sin haber ganado un solo set y lejos de las expectativas generadas por su meteórico ascenso.

Jódar, primer cabeza de serie más alto en caer ante un lucky loser

Rafa Jódar llegaba a Nueva York como una de las grandes ilusiones del circuito tras una temporada espectacular. En apenas un año había pasado de posiciones lejanas del ranking, al puesto 13 del mundo, con títulos como el ATP 250 de Marrakech, final en el ATP 500 de Washington, semifinales en el Masters 1000 de Canadá y cuartos de final en Roland Garros.

Nadie sumaba más victorias que él en la campaña y soñaba con entrar en el top 10 y pelear por las ATP Finals. El US Open, sobre su superficie favorita y en el escenario de su éxito júnior, se presentaba como la oportunidad perfecta para confirmar su estatus.

Sin embargo, el sueño se convirtió en su peor día. Jódar es el cabeza de serie más alto en la historia del torneo en perder ante un lucky loser.

Bu, que había caído en la última ronda de la previa y solo entró por la baja de Kokkinakis, ofreció el mejor tenis de su vida y dejó a Jódar sin respuestas.

La derrota no solo corta su racha positiva, sino que marca un punto de inflexión inesperado en una temporada hasta ahora brillante, obligando al español a analizar qué falló en el día más importante de su carrera profesional hasta la fecha.