Bebé es registrado como “Isisi” en Matamoros en referencia al Mundial 2026

Un bebé fue registrado con el nombre “Isisi” en Matamoros, Tamaulipas, como referencia a la frase “¿Y si sí?”, una expresión que la afición mexicana adoptó durante la Copa del Mundo 2026 para acompañar a la Selección Nacional de México. El hecho fue confirmado este miércoles por Omar Masso Quintana, titular de la Oficialía 1° del Registro Civil del municipio.

La frase tuvo presencia durante las semanas del Mundial y se convirtió en una expresión utilizada por aficionados en distintos espacios. Además de aparecer en redes sociales y festejos, “¿Y si sí?” llegó a ser coreada en los estadios durante los partidos del conjunto mexicano.

La influencia de la expresión ahora llegó al registro civil, luego de que una familia eligiera “Isisi” para su recién nacido. De acuerdo con Masso Quintana, los padres consideraron que se trataba de un nombre original y decidieron utilizarlo para registrar al bebé.

“Isisi” fue registrado por primera vez en el país

El funcionario confirmó el registro, aunque no proporcionó información que permitiera identificar al recién nacido. Los apellidos fueron reservados para proteger su privacidad, mientras que también se mantuvieron bajo resguardo otros detalles relacionados con la familia.

Masso Quintana señaló que “Isisi” fue un nombre único y confirmó que esta denominación fue adoptada por primera vez en el país. La elección estuvo directamente relacionada con la expresión que acompañó a la afición mexicana durante el Mundial celebrado en 2026.

El nombre surge de la unión de la frase “¿Y si sí?”, utilizada como una forma de mantener la expectativa sobre las posibilidades de México en el torneo. La expresión partía de una premisa que reconocía la dificultad de conquistar el título, pero dejaba abierta la posibilidad de que el Tricolor pudiera conseguirlo.

La famosa frase "¿Y si sí?" fue utilizada para darle nombre a un bebé. Daniel Betanzos

La frase “¿Y si sí?” también acompañó a Pumas

La expresión no apareció por primera vez durante el Mundial. La frase ya había sido utilizada durante el camino de Pumas hacia la final del Clausura 2026, bajo la misma idea de imaginar la posibilidad de alcanzar un campeonato pese a las dificultades.

El entonces entrenador del conjunto universitario Efraín Juárez también hizo referencia a la frase durante una entrevista. A partir de ese momento, la expresión se convirtió en uno de los elementos que acompañaron al equipo en su recorrido hacia la final por el título.

Pumas finalmente perdió esa definición ante Cruz Azul, pero la frase continuó presente entre sus aficionados. Meses después, la misma expresión volvió a aparecer alrededor de la Selección Nacional de México durante la Copa del Mundo 2026.