Detienen a octavo sospechoso del atentado fallido en el evento de la UFC en la Casa Blanca

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la captura de un octavo sospechoso en la investigación sobre el plan de atentado contra el espectáculo de artes marciales mixtas (MMA) celebrado el 14 de junio en la Casa Blanca, durante el 80º cumpleaños del presidente Donald Trump.

El detenido fue identificado como Chandler D. Scaggs, de 21 años y residente en Virginia Occidental. Según el comunicado oficial, “presuntamente había sido designado para ser uno de los francotiradores durante el ataque previsto”.

El plan frustrado

Las autoridades detallaron que los ocho hombres detenidos hasta ahora han sido inculpados conjuntamente en una causa instruida en Ohio. Están acusados “de haber planificado el asesinato del presidente de Estados Unidos, de la vicepresidenta de Estados Unidos, de otros responsables federales, del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, del magnate Elon Musk y otros objetivos de alto nivel”.

El plan consistía en lanzar drones cargados con explosivos en los alrededores del recinto para provocar una evacuación y permitir que francotiradores dispararan contra los altos cargos presentes.

El Departamento de Justicia había informado el 16 de junio sobre la detención de cinco hombres en California, Nebraska y Misuri. Posteriormente, a finales de junio, el FBI arrestó a otros dos sospechosos en Washington y Misuri, antes de la captura de Scaggs en Virginia Occidental.

El cumpleaños del presidente Trump se celebró con la pelea “Freedom 250” de la UFC, que reunió a más de 4,000 invitados en los jardines de la Casa Blanca. Entre los asistentes estuvieron Mark Zuckerberg, director de Meta, y David Ellison, director de Paramount, cuya cadena tenía los derechos exclusivos de transmisión.

Con información de AFP.