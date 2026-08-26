David Martínez previo a Noche UFC: “Estoy en el mejor momento de mi carrera”

El próximo 12 de septiembre, la Noche UFC volverá a vibrar en todo México, ya que una de las grandes promesas de este deporte se hace presente en un combate formidable: David Martínez.

El ‘Doctor’, quien recibe este apodo debido a que es un médico cirujano egresado de la FES Iztacala, habló previo a su siguiente pelea contra Dan Ige y aunque reconoce que es un gran peleador, no tiene ningún miedo de enfrentarlo ya que este es su mejor momento.

Yo siento que estoy en un buen momento, en el mejor momento de mi carrera hasta ahora. Todavía puedo y tengo mucho que mejorar y demostrar”, afirmó.

David Martínez se medirá ante Dan Ige en Noche UFC en septiembre Eduardo Cristobal

Sobre los aspectos a mejorar, David Martínez comentó que “en todos los aspectos hay mucho que hacer. Desde la mentalidad hasta el cómo cortas el peso, cómo recuperas, hasta técnicamente, no es algo que deba mejorar en un solo ámbito, sino hay muchas cosas”.

En la Noche UFC, la cual se llevará a cabo el sábado 12 de septiembre en Arizona, el ‘Doctor’ Martínez se medirá ante un rival importante Dan Ige y refirió lo que significa para él pelear en este tipo de combates.

Siempre es un orgullo representar a México en esta fecha tan especial que es septiembre. Estoy muy feliz, muy contento de poder hacerlo una vez más y poner en alto la bandera de México”, comentó.

Hace unas semanas se tenía programada una pelea entre David y Umar Nurmagomedov, sin embargo, está se terminó cancelando, algo que le decepcionó. Ante ello, el ‘Doctor’ tiene claro qué tipo de peleadores tiene y quiere enfrentar.

Voy a buscar un Top-5, sea quien sea. Todas las peleas son importantes, son difíciles, tienen su especialidad, pero para eso estamos , para enfrentarnos con los mejores”, puntualizó.

El momento que marcó un antes y después en la carrera de David Martínez

El ‘Doctor’ Martínez está viviendo una carrera muy ascendente y bastante exitosa, siendo catalogado como una gran promesa de UFC y ante ello, David recordó el momento en el que supo que iba ser uno de los mejores peleadores.

“Hay varios pasos. Uno es haber peleado en el Contender. Es un nerviosismo, es algo diferente, porque no estás adentro, estás a un paso de poder lograrlo, entonces ganar el Contender fue algo que me abrió los ojos. Y la otra es haberme enfrentado a peleadores rankeados, yo pensaba que iba ir poco a poco, pero se abrió una oportunidad y eso fue lo importante”, refirió.

Por último, reconoció el trabajo que está haciendo UFC promocionando y dándole la oportunidad a los peleadores mexicanos y latinoamericanos.

“Es un gran paso que se viene dando, significa que hay mucha pelea dentro de México y Latinoamérica y que lo apoye UFC de esta manera, es algo muy bueno”, finalizó.