¿Amigos o enemigos? La declaración que hizo Gonçalo Guedes sobre Raúl Jiménez

Para Gonçalo Guedes, la reinauguración del Estadio Azteca, ahora conocido como Estadio Banorte, no es sólo un compromiso protocolario, sino un reencuentro con un viejo socio y con un escenario que, según sus propias palabras, "parece no tener fin".

La selección de Portugal, instalada en el Caribe mexicano para su preparación climática, ofreció este miércoles una conferencia de prensa en la que Guedes asumió el protagonismo ante la ausencia de Cristiano Ronaldo. El atacante de la Real Sociedad centró su discurso en la figura de Raúl Jiménez, con quien compartió vestuario tanto en el Benfica de Portugal como en el Wolverhampton de la Premier League.

Un duelo entre "viejos lobos"

Raúl es una gran persona y un jugador con un potencial enorme", señaló Guedes. "Será un sentimiento muy especial enfrentarlo; compartimos grandes momentos en Europa y ahora nos toca representar a nuestras selecciones en un escenario histórico", externó Guedes en declaraciones recogidas por prensa local

El delantero lusitano destacó que, aunque el Tri actual puede carecer de individualidades explosivas en comparación con épocas pasadas, su mayor peligro reside en el bloque. "La selección mexicana es un equipo muy aguerrido, muy fuerte y compacto. Colectivamente es muy difícil doblegarlos", advirtió el atacante, subrayando una virtud del conjunto de Javier Aguirre que suele pasar desapercibida.

El factor Estadio Banorte

El partido del próximo sábado marcará la reapertura oficial del Coloso de Santa Úrsula bajo su nuevo nombre comercial, Estadio Banorte. Guedes, quien ya tuvo una experiencia en suelo mexicano durante un torneo amistoso en 2015, no ocultó el respeto que genera la arquitectura y la altitud de la Ciudad de México.

Es un estadio gigante. Cuando estás en la cancha, parece que no tiene fin", confesó el seleccionado portugués. "Es un lugar que impone respeto y, con la afición mexicana presionando, el reto es doble. Queremos dar un gran espectáculo, pero sabemos que jugar ahí siempre es complejo por la historia que arrastra el inmueble".

Portugal continuará sus entrenamientos en la Riviera Maya antes de viajar a la capital para el encuentro del sábado, que servirá como termómetro definitivo para ambos conjuntos de cara a la actividad oficial del verano.