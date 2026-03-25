Semovi garantiza que habitantes de Santa Úrsula no quedarán encerrados

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, fue enfático al aclarar que los habitantes del pueblo de Santa Úrsula y de colonias aledañas al Estadio Azteca “no quedarán encerrados ni tendrán problemas de ingreso a sus hogares” durante el Mundial, como temen habitantes de la zona.

Que quede claro, el pueblo de Santa Úrsula y los que viven en la zona que tiene que ser restringida, van a poder entrar a sus hogares y transitar libremente”, afirmó durante la entrega de 10 obras ubicadas en las inmediaciones del estadio Azteca.

El secretario garantizó que habrá acceso libre a sus viviendas, con la entrega de un tarjetón. La medida “ya se está trabajando para ponerse en marcha el próximo sábado”, durante el partido amistoso México-Portugal, con el que se reinaugurará el Estadio.

Evaluación del plan

También se contemplan facilidades para personas adultas mayores o con movilidad reducida. “Van a poder acceder con sus vehículos a la zona, evitando la circulación por Viaducto Tlalpan. Podrán entrar por Avenida Aztecas y desplazarse hacia sus domicilios”, agregó.

Foto: Tomás Pérez | Cuartoscuro

Sin embargo, reconoció que sí habrá limitaciones en la circulación y estacionamiento en la zona.

Sí va a haber un cerco a la movilidad en las inmediaciones del Azteca, evidentemente. Y nadie podrá estacionarse. Lo que no queremos es que se saturen estas vialidades y que se hagan cuellos de botella”, detalló.

Afirmó que el plan se revisará tras el partido amistoso y que se tomará en cuenta la opinión de los vecinos.

García Nieto explicó que, como parte del operativo anunciado el miércoles, el acceso al estadio se priorizará mediante transporte público, el cual comenzará a operar con rutas especiales desde cuatro horas antes del inicio del partido.

Vista aérea del remodelado Estadio Azteca. Foto: Mexsport

Este esquema será evaluado y ajustado conforme avancen los eventos, dijo.

Por último, señaló que este tipo de operativos no son nuevos para la zona, pues se aplican en contextos similares como partidos de futbol o incluso en festividades populares de la zona.

Se hace como ya están acostumbrados en Santa Úrsula: se cierra Calzada de Tlalpan, pero se mantiene Viaducto Tlalpan como vía de desfogue”, precisó.

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