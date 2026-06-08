América vuelve con 'refuerzos' de cara al Apertura 2026 de Liga MX

América regresó a Coapa tras su dolorosa eliminación ante Pumas y, con el anuncio de Guillermo Almada como su nuevo Director Técnico, se suman jugadores como Emilio Lara, Vinicius Lima y Luis Ángel Malagón.

El conjunto azulcrema volvió de cara al Apertura 2026 de la Liga MX y -a pesar de que aún no se conoce el calendario oficial del torneo- los ahora dirigidos por Guillermo Almada comenzaron con los primeros trabajos de reconocimiento tras un mes alejados de las canchas.

Algunas de las caras conocidas que se hicieron presentes a las pruebas médicas fueron Henry Martín y Kevin Álvarez , además de jugadores como Thiago Espinosa (que podría salir al Atlante), Miguel Vázquez, Erick Sánchez, Patricio Salas, Emilio Lara, Dagoberto Espinoza, Fernando Tapia y gente como Vinicius Lima y Raphael Veiga que mantienen su vínculo en vilo con el conjunto 16 veces ganador del futbol mexicano.

En el caso de Luis Ángel Malagón, el cancerbero mexicano se mantendrá alejado de las canchas durante varios meses más tras la lesión que lo alejó del Mundial 2026 con el Tri, por lo que se espera que Rodolfo Cota continúe defendiendo el arco americanista y Fernando Tapia se mantenga como su recambio natural.

Los ausentes del primer día con América

Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Alejandro Zendejas y Brian Rodríguez no serán parte de la pretemporada de América debido a su participación en el Mundial 2026 con sus países, sin embargo, llama poderosamente la atención que ciertos extranjeros no reportaron con las Águilas… o al menos no fueron parte de los reflectores.

Cristian Borja, Víctor Dávila (que se mantiene en recuperación) y Rodrigo Dourado son aquellos que no lucieron en los primeros posteos del 16 veces ganador del futbol mexicano, sin embargo, el único que parece contar con su continuidad asegurada para el siguiente semestre parece ser Dourado.

Cristian Borja podría salir de América de cara al Apertura 2026. Mexsport

Será en los siguientes días cuando Guillermo Almada se presente a las instalaciones de Coapa para comenzar en forma los trabajos de pretemporada, misma que llevarían a cabo en España con trabajo y acondicionamiento físico en busca de superar un semestre como el pasado, donde las lesiones no abandonaron y convirtieron al América en un auténtico hospital.

BFG