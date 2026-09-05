América va con equipo 'B' ante León; Leagues Cup apenas vende la mitad de los boletos en Houston

El América disputará el juego por el tercer lugar de la Leagues Cup con un plantel alterno. Frente al León, en Houston, Texas, el técnico Guillermo Almada da prioridad a cuidar a sus estelares para retomar la actividad de Liga MX.

Las Águilas tienen más riesgo de perder elementos por lesión. Este domingo solamente aspiran al tercer lugar del torneo binacional. Su lugar en la Concacaf Champions Cup ya lo tienen asegurado, mientras que La Fiera sí afilará las garras con lo mejor de su plantilla, al tener en juego el boleto a la ‘Concachampions’.

Similar a lo que presentó en la jornada 6 del Apertura 2026 (29 de agosto), en la victoria por 2-0 ante el Puebla, en el Estadio Banorte, Almada pretenderá que los futbolistas con menos actividad aprovechen el escenario y de paso despidan con dignidad la Leagues Cup.

Sin embargo, el equipo inicial que arranque contra el León verá una presión especial, al saberse condicionados de su actuación y el ojo clínico del entrenador uruguayo, quien no se guardó su inconformidad por el arbitraje de la semifinal contra los Rayados de Monterrey 2-2 (4-5 ).

Además, el América busca la mayor recuperación física de sus piezas clave, para llegar óptimos a un duelo de mayor relevancia, el clásico frente al Cruz Azul por la J-8 del Apertura 2026, 21:00 horas (12 de septiembre), a disputarse en el Estadio Banorte con los celestes como locales administrativos.

Sobran boletos de la final en Houston

Sin América en la disputa por el título de Leagues Cup 2026 ni la presencia de otro de los grandes del futbol mexicano, el interés del público en Estados Unidos es negativo en relación con la venta de localidades para la doble cartelera del torneo: Toluca vs Monterrey la final y América vs León el choque por el tercer lugar.

En las primeras horas de este sábado 5 de septiembre, el boletaje disponible en el Shell Energy Stadium era del 50 por ciento; el aforo aproximado del recinto es de poco más de 22 mil espectadores, según la logística con la que opera con Major League Soccer (MLS).

Descartar la doble cartelera en una sede como Los Ángeles, California, fue un movimiento estratégico de los organizadores de Leagues Cup, al anticipar que el impacto no es el mismo sin las Águilas del América, que agotaron las entradas y pintaron las gradas del Dignity Health Sports Park de amarillo (aforo de 27 mil personas).

Cabe destacar que los boletos para la doble cartelera de la Leagues Cup 2026, en Houston, tiene precios que van de los 60 dólares (1,200 pesos) a los 140 dólares (2,800 pesos).

A un día del cerrojo de Leagues Cup con dos partidos, el Shell Energy Stadium ha vendido poco más del 50 por ciento de su aforo. tixr.com

¿Dónde ver la final y el juego del tercer lugar?

Partido por el tercer lugar

León vs. América

17:00 horas (Centro de México)

Shell Energy Stadium, Houston, Texas

Apple TV | Imagen TV

Final de Leagues Cup 2026

Toluca vs. Rayados

20:15 horas (Centro de México)

Shell Energy Stadium, Houston, Texas

Apple TV | Imagen TV | TUDN