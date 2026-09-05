Amargo regreso de Andy Ruiz: sucumbe ante Damian Knyba

Andy Ruiz no tuvo el regresado soñado tras casi dos años sin competir. El excampeón mundial no pudo con el jab ni la distancia de Damian Knyba (2.01 metros). Sufrió una caída en el séptimo round, se repuso, por momentos tuvo esos chispazos que lo llevaron a ser el mejor del mundo, pero no le fue suficiente y encajó una derrota por decisión unánime con puntuaciones de 117-110, 114-113 y 114-113 en lo que fue la batalla estelar de la cartelera de Mathroom Boxing en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

Andy Ruiz venía de casi dos años sin competir, una operación en la mano derecha y un empate ante Jarrell Miller (agosto de 2024). Su objetivo era mantenerse activo para estar en el ojo de grandes batallas, en una pelea que duró 12 asaltos.

En el séptimo round, Andy Ruiz visitó la lona y lo “salvó la campana” AFP

“Necesito mantenerme activo. Me agarraba cada vez que entraba y no podía sacar mis combinaciones”, admitió Andy Ruiz, que pidió una revancha contra Knyba.

El polaco destacó por su altura, alcance y movilidad. Evitó la distancia que le favorecía a Andy Ruiz. El excampeón mundial no pudo meterse en el terreno que le favorecía y aunque le gritaban que pegara primero, en el ring pasaba lo contrario.

Andy Ruiz no pudo con el jab ni la distancia de Damian Knyba AFP

En el séptimo round, Damian Knyba conectó una derecha que dejó mal parado a Ruiz para después soltar una serie de golpes que mandó a la lona a su oponente. El excampeón de los pesados se puso de pie, superó la cuenta del réferi y prácticamente lo “salvó la campana”.

Para el octavo episodio, soportó la ofensiva del polaco y respondió con una derecha, provocando una ligera reacción.

El excampeón mundial de los pesados, Andy Ruiz, terminó con el rostro inflamado AFP

Knyba volvió a lo suyo, a recuperar su distancia y a lucir su jab. Andy Ruiz terminó con los ojos inflamados, en especial el izquierdo.

“Utilicé mis atributos físicos, mi alcance, mi movimiento. Andy es un gran boxeador y fue un honor compartir el ring con él. Le deseo todo lo mejor”, declaró el polaco.

Récord de Andy Ruiz: 35-3-1, 22 nocauts.