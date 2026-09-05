Aficionado golpeó a trabajador en el Olímpico Universitario

La violencia en la Liga Femenil MX se hizo presente durante el partido entre Pumas y América. Dos aficionados encararon a trabajadores en las gradas del Estadio Olímpico Universitario, donde uno de ellos golpeó a una persona mayor.

En un video que circula en redes sociales, dos aficionados encararon al personal en uno de los pasillos del estadio. Uno de ellos, con playera azul de los Pumas, le dio dos golpes a un trabajador que estaba en la pared.

Tras el incidente, una señora con la playera del América se llevó a los dos aficionados a las gradas: “¡Ya me voy! ¡Bájate! ¡Hey, Fabrizio ya!”.

El aficionado que golpeó al trabajador fue detenido por otro sujeto y después fue quien se llevó al otro seguidor.

Al momento, ni Liga MX Femenil ni Pumas se han pronunciado al respecto.

En el ámbito deportivo, Pumas se puso adelante con gol de Stephanie Ribeiro al minuto 18 y quiso ampliar la ventaja, pero sus intentos fueron desviados. El América femenil igualó al minuto 42 con gol de Geyse.

América se impuso 1-2 a Pumas en actividad de la jornada 6 de la Liga MX Femenil Mexsport

La segunda mitad fue intensa y cuando todo parecía que terminaría en empate, volvió a aparecer Geyse en el último minuto para hacer el 1-2 definitivo.

El América conservó el invicto y, de paso, se mantuvo en la cima de la tabla del Grupo B.