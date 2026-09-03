De héroe a villano: Alan Cervantes se desmorona tras falla que sentenció la eliminación del América

Alan Cervantes vivió en Carson, California, una de esas noches que pueden cambiar de rostro en cuestión de minutos. El mediocampista del América primero apareció para darle la vuelta al marcador con un golazo desde fuera del área y poner a las Águilas en ventaja ante Monterrey. Después, cuando todo quedó reducido a los 11 pasos, fue el único jugador americanista que falló su cobro y su disparo terminó por convertirse en el último capítulo de la eliminación.

América y Rayados empataron 2-2 durante los 90 minutos en el Dignity Health Sports Park y la semifinal de la Leagues Cup tuvo que resolverse en penales. Monterrey fue perfecto desde el manchón, mientras que el conjunto azulcrema convirtió cuatro de sus cinco disparos. Cervantes tomó el cuarto cobro del América y mandó el balón demasiado alto.

El contraste fue todavía más duro porque apenas unos minutos antes el futbolista había sido protagonista de la remontada americanista. Al 63', Cervantes recibió fuera del área y sacó un disparo de derecha que terminó dentro de la portería de Esteban Andrada para colocar el 2-1. Por un momento, su gol parecía encaminar al América hacia la final.

Alan Cervantes destacó con un golazo en el tiempo regular, pero en tanda de penales falló su disparo. Leagues Cup

Pero Monterrey reaccionó rápidamente. Al 69', Lucas Ocampos convirtió un penalti después de una falta sobre Orbelín Pineda y estableció el 2-2 que permaneció hasta el final del tiempo regular. La tanda terminó inclinándose del lado de los Rayados, que anotaron sus cinco cobros para sellar su pase a la final contra Toluca.

Cervantes asume la culpa

Cervantes no esperó a que la derrota se diluyera ni buscó repartir responsabilidades. Después del partido utilizó sus redes sociales para hablar directamente con los aficionados del América y reconoció el peso que representa haber fallado el penal.

Me encuentro profundamente dolido, atravesando uno de los momentos más difíciles a nivel mental y emocional”, expresó el mediocampista en redes sociales

El futbolista también recordó el trabajo realizado por el plantel desde la pretemporada y lamentó que ese esfuerzo no pudiera terminar con la clasificación a la final. Sin embargo, evitó señalar a sus compañeros o al cuerpo técnico y asumió para sí mismo la responsabilidad por el desenlace.

Soy el principal y único responsable de lo sucedido ayer”, escribió Cervantes.

El jugador reconoció que una disculpa no puede modificar el resultado de la semifinal, pero consideró necesario dar la cara después del golpe.

Sé que unas disculpas no pueden cambiar lo sucedido, pero aun así siento la obligación de ofrecerlas y asumir plenamente mi responsabilidad. No será sencillo levantar la mirada ni superar este momento, pero confío en que llegará el día”, afirmó.

La eliminación dejó al América fuera de la final de una edición histórica de la Leagues Cup, en la que por primera vez los cuatro semifinalistas fueron equipos de la Liga MX. Las Águilas habían alcanzado esa instancia después de superar al Columbus Crew en los cuartos de final, mientras Monterrey había avanzado tras derrotar al Chicago Fire.

Ahora el equipo dirigido por Guillermo Almada tendrá que cambiar rápidamente el chip. América enfrentará a León por el tercer lugar del torneo, mientras Monterrey disputará el campeonato contra Toluca el domingo 6 de septiembre en Houston.