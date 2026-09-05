George Russell lidera la FP3 en Monza y se perfila como favorito para la pole de la F1

El piloto británico George Russell demostró que tiene la posibilidad de ganar la posición de privilegio para el Gran Premio de Italia luego de haber sido el más rápido en la última práctica en el circuito de Monza.

El piloto británico registró un tiempo imbatible de 1m22.219s en la tercera práctica libre en el histórico trazado de Monza, superando por 0.226 segundos a Lewis Hamilton (Ferrari), quien se colocó en la segunda posición aunque con una desventaja que luce comprometodora ante lo exhibido por la firma alemana.

La estrategia de la escuadra alemana funcionó a la perfección, pues Kimi Antonelli trabajó en pista para ofrecerle un rebufo constante a Russell. El joven italiano, sancionado con ir al fondo de la grilla por cambios en su motor, finalizó cuarto por detrás de Max Verstappen (Red Bull). Por su parte, McLaren continuó batallando con la puesta a punto, ubicando a Norris en quinto y a un frustrado Oscar Piastri en octavo.

¿Dónde se colocó Sergio Pérez en la FP3 de GP de Italia?

El mexicano Sergio Pérez se ubicó en la posición 21 del Gran Premio de Italia por delante del canadiense Lance Stroll y por detrás de su compañero en Cadillac, el finlandés Valtteri Bottas.

Checo Pérez solo ha rodad en dos sesiones este fin de semana luego de haber otorgado los controles de su monoplaza al estadunidense Colton Herta en la FP1.