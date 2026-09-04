Leagues Cup: Barton y Nation serán los árbitros para la final y el tercer lugar

La Leagues Cup 2026 tendrá este fin de semana sus dos últimos partidos, con Toluca y Rayados disputando el título, mientras que León y América se enfrentarán por el tercer lugar. Para ambos encuentros, la Concacaf designó a árbitros con gafete FIFA de El Salvador y Jamaica.

La final entre los Diablos Rojos y Monterrey será dirigida por el salvadoreño Iván Barton, mientras que el jamaicano Oshane Nation estará al frente del encuentro entre León y América.

Iván Barton dirigirá la final entre Toluca y Rayados

El árbitro salvadoreño Iván Barton será el encargado de impartir justicia en el duelo por el campeonato entre Toluca y Monterrey, de acuerdo con la información reportada por el periodista David Medrano Félix.

Barton estuvo involucrado en una de las situaciones arbitrales que más generaron polémica durante los últimos meses. Fue el primer silbante de la Copa del Mundo 2026 en mostrar una tarjeta roja a un futbolista por la llamada “Ley Prestianni”, después de que el paraguayo Miguel Almirón se tapara la boca al dirigirse a un rival.

El salvadoreño también tuvo participación en el encuentro de primera ronda entre Vancouver Whitecaps de la Major League Soccer y Tigres, donde expulsó a Nahuel Guzmán y Diego Lainez.

La definición por el título tendrá transmisión exclusiva en televisión abierta mediante Imagen TV, en el canal 3.1. La cobertura del partido comenzará a las 19:20 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Barton fue árbitro mundialista. Carlos Ramirez/Mexsport

Oshane Nation estará en León vs. América

El partido por el tercer lugar tendrá como árbitro principal al jamaicano Oshane Nation, quien dirigirá el enfrentamiento entre León y América.

Para la Fiera, el resultado tendrá una importancia adicional debido a que la victoria le permitiría obtener uno de los tres boletos que entrega la Leagues Cup para la Copa de Campeones de Concacaf.

Oshane Nation será el árbitro del partido por el tercer lugar. David Leah/Mexsport

América ya cuenta con su clasificación al torneo continental, por lo que el último boleto disponible dependerá del resultado de este partido. Si León no consigue terminar en el tercer puesto, la plaza será para Xolos de Tijuana.

El equipo fronterizo accedería al torneo continental mediante la tabla anual, al ser el conjunto mejor ubicado que todavía no cuenta con un lugar en la Copa de Campeones de Concacaf.

De esta manera, además de definir al tercer lugar de la Leagues Cup, el encuentro entre León y América determinará qué equipo obtiene el último boleto del torneo para la competencia continental.